AirPods Pro Lite non esistono ancora ma risentono di Coronavirus

Non può trattarsi solo di un caso: gli ipotetici Airpods Pro Lite sono stati indicati la prima volta con l’aggravarsi dell’epidemia di Coronavirus e i piani di Apple per trasferire parte della produzione fuori dalla Cina; successivamente, sempre per l’epidemia, la data stimata di inizio produzione sarebbe poi slittata più avanti nel tempo.

Ora un altro report ancora indica per Airpods Pro Lite un nuovo costruttore, una aggiunta nella filiera che Apple sembra aver effettuato per far fronte alla lenta ripresa delle fabbriche e di tutte le attività in Cina. Si tratta della taiwanese USI che si affiancherà ad Amkor, alla cinese JCET e alla giapponese Murata.

Con fabbriche e stabilimenti a Taiwan USI, che fa parte del gruppo ASE Technology, si occuperà dei SiP, System in Package, con ordinativi che si prevede contribuiranno altre società di Taiwan per realizzare parti e componenti, come segnala DigiTimes. Sembra così che la strategia di Apple per Airpods Pro Lite sia quella della differenziazione geografica, utile per velocizzare le operazioni nei tempi del Coronavirus e per evitare altri scenari simili in futuro. Una strategia che potrebbe contenere possibili ritardi e posticipi come indicato negli scorsi giorni.

Così anche se il nome di fantasia solleva più di un sospetto, dietro sembra esserci un prodotto reale. Per alcuni potrebbe trattarsi di una nuova versione di Airpods Pro ma senza cancellazione del rumore. Secondo altri invece si tratterebbe di auricolari completamente diversi, per esempio un nuovo modello di AirPods entry level o, meglio ancora, un nuovo modello di auricolari Beats.

