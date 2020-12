Alba: A Wildlife Adventure, dagli autori di Monument Valley una nuova avventura su Apple Arcade

Dagli autori di Monument Valley e Assemble with Care, prodotti ben noti al mondo videoludico di Apple, e vincitori di un BAFTA, arriva su Apple Arcade un’esperienza completamente nuova: intitolata Alba: A Wildlife Adventure si tratta di un’avventura in stile cartoon, compresa nell’abbonamento mensile Apple Arcade.

La storia vede il giocatore vestire i panni della piccola Alba, in visita dai nonni su un’isola del Mediterraneo. Si aspetta di trascorrere un’estate spensierata, esplorando la natura insieme alla sua amica Inés. Ma quando vede un animale in pericolo, capisce che deve intervenire.

Il background in cui si svolge l’intera avventura è un vero paradiso, ma solo a condizione di ignorare i rifiuti. Il giocatore spazierà dalle spiagge idilliache a un antico castello affacciato sulla città: si tratta di un un luogo magnifico tutto da esplorare, ma anche da proteggere. E così, collaborando con Inés e il nonno, un appassionato di ornitologia, il giocatore potrà unire gli sforzi contro chi attenta all’isola, in modo da salvarla.

Il titolo si differenzia per la sua grafica disegnata a mano, dove ogni angolo è stato realizzato nei dettagli. Lo scopo dell’avventura, come già accennato, è quello di salvare l’isola dai rifiuti, e per farlo si avrà bisogno di reclutare volontari, convincendoli a unirsi alla causa.

Tra le altre caratteristiche degne di pregio la colonna sonora, che è stata creata in collaborazione con Lorena Alvarez, con forti richiami alla Spagna e alla meraviglia fanciullesca; nel complesso, sia l’audio, che la grafica, sono stati studiati per offrire il massimo relax al giocatore, mentre si esplora l’isola. Un gioco spensierato, insomma, in cui conoscere nuove persone e compiere buone azioni.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo Alba: A Wildlife Adventure. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.