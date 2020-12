Per iPhone 13 Samsung fornirà i display OLED, alcuni fino a 120Hz

Si parla già di iPhone 13, con le prime anticipazioni che forniscono indizi su quel che sarà il display. Anzi, i display, considerando che i modelli previsti anche per il prossimo anno sono quattro. Dovrebbe essere Samsung a fornire tra i 160 e 180 milioni di display OLED per iPhone nel 2021.

A riportare indizi e numeri è The Elec. Il rapporto afferma che il totale include sia i modelli di iPhone 12, che quelli di iPhone 13, così aggiungendo dubbi sul fatto che BOE, che ha più volte fallito i test di qualità precedenti, possa fornire display il prossimo anno.

Il rapporto afferma che Apple continuerà a utilizzare OLED per l’intera gamma di iPhone 13 e che i display utilizzati saranno “tecnologicamente più sofisticati” rispetto ai quelli al momento in uso sull’attuale gamma. Non sono mancate voci quest’anno per l’arrivo di un display a 120 Hz. La previsione non si è concretizzata, lasciando così intatto il rumor per il 2021.

Il leaker Jon Prosser ha affermato che “c’è molta speranza” di un display a 120 Hz nella gamma di iPhone 13. BOE ha lottato duramente quest’anno per diventare un fornitore Apple per la gamma di iPhone 12, fallendo però i diversi test sul controllo qualità. BOE, in teoria, costerebbe ad Apple meno dei suoi attuali fornitori Samsung e LG, riducendo i costi per Apple e, potenzialmente, anche lasciando prevedere possibili ritocchi al ribasso dei prezzi di vendita.

Un precedente rapporto di The Elec afferma che BOE ha fallito test di qualità specifici per i pannelli LTPO che consentono una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Se BOE continuerà a non superare i test, Apple dovrebbe ricorrere a Samsung e LG per i pannelli LTPO, con costi significativamente più alti.

Sempre stando alla anticipazione sembra che 2 dei 4 modelli del prossimo anno avranno pannelli LTPO a 120Hz e che tutti i modelli utilizzeranno touch screen on-cell, noti anche come transistor a film sottile che incorporano touchscreen sotto al display. Questa tecnologia permette di ridurre ulteriormente gli ingombri delle componenti e di guadagnare ulteriore spazio all’interno dello chassis dei terminali

