Alexa Home Theater: con Fire TV Stick 4K l’audio da salotto potente e smart di Amazon

La piccola stick Fire TV di Amazon nella versione 4K guadagna una interessante funzionalità che la rende ancora più versatile. Grazie al collegamento wireless Fire TV 4K può trasmettere a coppie di altoparlanti Echo Amazon di ultima generazione un segnale stereo in modalità 2.0 ma anche 2.1 o 1.1 con l’abbinamento di un subwoofer.

Questà modalità supporta Dolby Audio senza fili mentre chi ha acquistato Echo Studio c’è la possibilità di sfruttare anche Dolby Atmos sia con singolo speaker che con doppio speaker (sicuramente la versione più coinvolgente n.d.r.)

La nuova caratteristica oltre ad offrire un’ottima alternativa alla riproduzione attraverso gli speaker del TV permette anche di installare, ad esempio, un proiettore alle nostre spalle e gli speaker wireless di fronte, ai lati dello schermo senza far passare lunghi cavi attraverso la stanza.

Al momento i dispositivi compatibili sono

Sorgente

– Amazon Fire TV Stick 4K

Speaker Amazon Echo compatibili

– Echo Dot (3ª Generazione)

– Echo (2ª Generazione)

– Echo (3ª Generazione)

– Echo Plus (2ª generazione)

– Echo Dot con orologio

– Echo Studio (anche Dolby Atmos)

La procedura da seguire è la seguente:

1) Collegare la propria Fire TV e il dispositivo Echo desiderato (uno o più) alla stessa rete Wi-Fi e allo stesso account Amazon.

2) Nell’app Alexa, selezionare l’icona “Dispositivi” posizionata in basso a destra, quindi selezionare l’icona “+” posizionata in alto a destra dello schermo.

3) Selezionare “Configura il sistema audio” dalla finestra delle opzioni disponibili, quindi selezionare “Home Theater” sulla schermata successiva.

4) Selezionare il proprio dispositivo Fire TV e quindi rinominare il proprio nuovo sistema Home Theater.

5) Selezionare i dispositivi Echo che si vogliono utilizzare come altoparlanti, è possibile configurare fino a due altoparlanti, insieme a un Echo Sub opzionale.

6) Seguire quindi le istruzioni sulla TV e preparare i popcorn!

In redazione abbiamo provato l’opzione sia con una coppia di Echo Plus che con il singolo speaker Echo Studio e dobbiamo dire che grazie al fatto che Fire TV presenta quasi tutti i principali canali di streaming: Netflix, Prime Video, Apple TV +, Twitch, Dazn, Tim Vision, Dplay, RaiPlay, Youtube, Infinity, Chili, Rakuten la scelta di contenuti è sterminata e la possibilità di riproduzione wireless e in coppia o in abbinamento al subwoofer una comodità assoluta.

Amazon Fire TV Stick 4K si acquista a 59,99 Euro su Amazon.