Prima riorganizzazione per il team di Apple TV+

E’ in atto a Cupertino la prima riorganizzazione interna nel team di Apple TV+. A pochi giorni dal lancio della piattaforma di TV in streaming di Apple, che è stato lo scorso primo novembre 2019, sono in fase di ridefinizione i ruoli all’interno del team di Apple TV+, un team che vanta al suo interno delle vere e proprie istituzioni del cinema e della televisione.

Kim Rozenfeld starebbe lasciando il proprio ruolo esecutivo all’interno del team di Apple TV+, per tornare a rivestire un ruolo creativo e per farlo come consulente attraverso la sua società Half Full Productions.

A riportarlo è la pubblicazione online Deadline, che ripercorre le tappe di Rozenfeld, a partire dalla sua assunzione da parte di Apple, avvenuta nel 2017 e le prospettive del team.

Rozenfeld è stato assunto per Apple TV+ entrando a far parte del team per la televisione in streaming poco dopo Zack Van Amburg e Jamie Erlicht, lasciando il posto di capo della programmazione di Sony Tv.

A rivestire il suo ruolo per Apple TV + dovrebbe esserci Matt Cherniss, che ora è responsabile dello sviluppo di script per Apple TV+. Molly Thompson, responsabile dei documentari per Apple TV+, continuerà a supervisionare la programmazione e lo sviluppo di film documentari e serie.

Rozenfeld vorrebbe tornare al suo ruolo di produttore attraverso la sua società Half Full Productions e ha già firmato un accordo con Apple. Prima di entrare in Sony, Rozenfeld era un produttore di serie e sceneggiati alla ABC Studios.

