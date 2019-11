Con i router TP-Link 4G connessioni stabili anche per gli scontrini 2.0

Per dire addio ala linea telefonica fissa e all’abbonamento ADSL e ridurre i costi, a casa ma anche per le piccole attività commerciali, i router TP-Link 4G con alloggiamento per schedine SIM Card rappresentano una alternativa economica per avere a disposizione un collegamento Internet stabile e con buone prestazioni.

Una soluzione oggi ancora più fattibile grazie alla grande offerta di piani telefonici mobile ricchi di gigabyte inclusi nel prezzo da parte dei principali operatori. Si pensi per esempio all’offerta iliad Giga 50 con 50 gigabyte di traffico a 7,99 euro, al piano Super Unlimited di Wind Tre con gigabyte illimitati a 17,99 euro oppure a 24,99 euro al mese per l’attivazione di un nuovo numero e altre offerte simili degli altri operatori.

Una soluzione valida anche per negozianti, piccoli commercianti e artigiani sprovvisti di collegamento via cavo che a partire dal 1 gennaio 2020 avranno bisogno di una connessione a Internet stabile e con buone prestazioni per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Nella gamma a listino del costruttore sono presenti anche router TP-Link 4G, come il modello Archer TL-MR6400, con doppia antenna integrata per una connessione stabile e fino a 150 Mbps in download su rete 4G, fino al nuovo Archer MR600 che può raggiungere anche i 300 Mbps su rete 4G+.

Entrambi i modelli sono già disponibili su Amazon e sono proposti a prezzi leggermente scontati rispetto a quelli ufficiali di listino. Per esempio il router TP-Link 4K Archer TL-MR6400 è proposto da questa pagina di Amazon a partire da 84,90 euro invece del prezzo di listino di 109,90 euro. Stesso discorso per il modello TP-Link Archer MR600 che da questa pagina è proposto a 136,99 euro invece di 149,90 euro.

Invece per chi preferisce un collegamento Internet via cavo, ma non vuole usare quello imposto dal proprio operatore, TP-Link propone Archer VR1210v compatibile con tutte le linee e tecnologie di trasmissione impiegate oggi dagli operatori italiani e non solo: macitynet ne ha parlato in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet su TP-Link sono disponibili a partire da questa pagina.