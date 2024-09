Al via i saldi autunnali di Aliexpress, risparmi fino al 60%

Pubblicità

Non solo tecnologia: ai saldi di Aliexpress si può trovare di tutto e in sconto speciale. Fino al 17 Settembre infatti chi-più-spende-meno-spende perché è in corso una promozione che, attraverso una serie di codici, permette di risparmiare sempre di più superando una certa soglia nel carrello.

Ci sono buoni sconto di 3 € su ordini di almeno 29 €, ma si arriva a risparmiare fino a 50 € spendendone almeno 369 €, con vari buoni per diverse soglie nel mezzo dei due.

Chi non ha mai acquistato su Aliexpress non deve far altro che cliccare qui per accedere alla pagina promozionale e sfogliare i prodotti in sconto.

Come dicevamo si trova di tutto, dai cellulari come l’ottimo Poco M6 Pro in promozione e tra i Best seller della piattaforma, oppure custodie con tastiera per iPad, telecamere di videosorveglianza, smartwatch, auricolari, batterie d’emergenza, tavolette grafiche, caricatori e tanti altri gadget tecnologici come le stazioni di ricarica, il pennello multiuso per la manutenzione e via dicendo.

Ci sono anche prodotti in sconto che non fanno parte di questa categoria, come ad esempio gli zaini, i ventilatori, gli avvitatori elettrici, gli aspirapolvere, le lampade da scrivania, i droni, i deumidificatori e via dicendo, comprese anche scarpe e altri prodotti di abbigliamento.

Trovate insomma di tutto e di più, e con ottimi prezzi anche quando non sono in corso particolari saldi come questo.

Al momento come dicevamo fare acquisti su Aliexpress è particolarmente conveniente perché basta inserire determinati codici in base alla soglia raggiunta nel carrello. Nello specifico:

Spendendo almeno 29 € ottenete uno sconto di 3 € inserendo il codice FSIT03 ;

inserendo il codice ; Spendendo almeno 69 € ottenete uno sconto di 8 € inserendo il codice FSIT08 ;

inserendo il codice ; Spendendo almeno 169 € ottenete uno sconto di 20 € inserendo il codice FSIT20 ;

inserendo il codice ; Spendendo almeno 239 € ottenete uno sconto di 30 € inserendo il codice FSIT30 ;

inserendo il codice ; Spendendo almeno 369 € ottenete uno sconto di 50 € inserendo il codice FSIT50.

Tutto questo tenendo conto che molti dei prodotti in promozione sono già fortemente scontati: anche senza codice infatti si arriva a risparmiare fino al 60%.

Per accedere a tutte le offerte della campagna promozionale in corso non dovete far altro che cliccare qui. Tenete presente che le offerte scadono il 17 Settembre.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

