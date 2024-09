Visto a IFA, tutti gli accessori Belkin per la mobilità

Pubblicità

Alla fiera dell’elettronica IFA 2024 di Berlino c’era anche Belkin con undici nuovi prodotti dedicati alla ricarica dei dispositivi in qualsiasi momento della giornata, soluzioni per la mobilità pensate per aiutare le persone a mantenere i dispositivi carichi e pronti al risveglio e mai a secco di energia fuori casa.

L’azienda specifica subito che tutti i prodotti sono costruiti anche con un occhio di riguardo all’ambiente grazie all’impiego di plastica riciclata. Sono principalmente quattro le categorie in cui si posizionano i nuovi prodotti: si va dai caricatori wireless pieghevoli alle batterie d’emergenza ad alta capacità, passando per cavi e tastiere ultra-portatili.

I caricatori da viaggio

I caricatori pieghevoli annunciati da Belkin in questa edizione di IFA sono tre. Tra questi BoostCharge Magnetic Foldable Charger, certificato QI 2 con ricarica a 15 Watt (44,99 €). La piastra magnetica può essere sollevata per leggere lo schermo mentre è in ricarica (comodo anche per le videochiamate) e supporta la modalità Standby di iPhone. C’è anche una versione con una piastra secondaria sul retro (69,99 €) per ricaricare gli AirPods.

C’è poi BoostCharge 3-in-1 Magnetic Foldable Charger (99,99€) che come dice il nome può ricaricare senza fili fino a tre dispositivi contemporaneamente: smartphone a 15 Watt, Apple Watch a 5 Watt e auricolari a 5 Watt. Anche questo come gli altri della serie si ripiega per occupare il minimo indispensabile in valigia o nello zaino.

Nuovo infine il BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Pad disponibile in versione 2-in-1 (119 €) oppure in variante 3-in-1 (129,99 €) che duplica il precedente in fatto di potenza di ricarica, ma è esteticamente differente perché è una tavoletta rigida, più stabile su un tavolo, oltre che più comodo grazie alla piastra per iPhone che si può sollevare ed inclinare; ma è leggermente più ingombrante perché non si ripiega.

I powerbank Belkin introdotti a IFA 2024

Due sono invece le batterie d’emergenza annunciate a Berlino: una è BoostCharge Power Bank 10K w/ Integrated Cable (29,99 €), con capacità di 10.000 mAh e una uscita USB-C per ricaricare quel che si vuole. C’è il cavetto incorporato e una presa aggiuntiva per ricaricare due dispositivi insieme.

L’altra è la BoostCharge Pro 3-Port Laptop Power Bank 20K (89,99 €) che ha il doppio della capacità e tre uscite per ricaricare altrettanti dispositivi: una USB-C eroga fino a 65 Watt quindi si può usare anche per ricaricare i MacBook, poi ci sono un’altra USB-C e una USB-A per smartphone, tablet e accessori vari.

Cavi

A IFA 2024 è stato poi presentato un nuovo cavo: si tratta di Belkin BoostCharge 2-in-1 USB-C and Lightning Cable (24,99 €) certificato MFi da Apple, dotato di doppia spina USB-C e un adattatore Lightning per una delle due, così da ricaricare praticamente tutti i dispositivi di ultima generazione con un solo cavetto, costruito per altro per resistere ad oltre 30.000 piegamenti e 10.000 attacca-stacca degli spinotti. La guaina esterna è realizzata con plastica riciclata al 100% mentre i componenti interni (filamenti eccetera) sono riciclati al 50%.

Tastiere portatili

Infine ha fatto il suo debutto a IFA Belkin Pro Keyboard Case collection, una serie di tastiere Bluetooth per iPad montate all’interno di custodie protettive e dotate di tasti retroilluminati, un largo trackpad e una batteria a lunga durata che si può ricaricare anche in maniera indipendente dall’iPad.

È disponibile in varie versioni compatibili con i diversi modelli di iPad, proposte a prezzi differenti. Ad esempio la serie compatibile con gli iPad Air 10.9″ e iPad Pro 11″ costa 109,99 €. C’è poi la variante con Stand magnetico che costa 149,99 € per gli stessi iPad Air 10,9″ e iPad Pro 11″ oppure 199,99 € per iPad Pro da 12.9″.

Altro dall’IFA 2024

Sapevate che quest’anno ricorrono esattamente cento anni dalla prima edizione di IFA? Vi abbiamo raccontato tutta la storia qui, dal monito di Einstein all’Intelligenza artificiale. Per tutte le notizie dedicate alla fiera dell’elettronica di Berlino 2024 vi basta invece sfogliare gli articoli pubblicati all’interno di questa sezione del nostro sito web.