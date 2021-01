Con AirPods Apple domina gli indossabili, il 2021 sarà l’anno degli smartwatch

Il mercato dei dispositivi TWS, acronimo di True Wireless Stereo hearables, quindi auricolari senza fili, ha continuato a sostenere e guidare l’intero mercato degli indossabili per il 2020, con spedizioni annuali in crescita dell’83% a 238 milioni di unità, mentre il 2021 sarà l’anno degli smartwatch che supereranno la spesa di categoria e aumenteranno del 2% fino a raggiungere i 100 milioni di unitò. Questa la sintesi di un ultimi rapporto di mercato, che assegna alle AirPods di Apple il primato.

Il mercato dei dispositivi indossabili è suddiviso in cinque segmenti distinti, di cui gli auricolari e gli smartwatch costituiscono la fetta più grande. Insieme, hanno rappresentato infatti il 93% del mercato complessivo nel terzo trimestre del 2020, con gli auricolari che sono cresciuti più rapidamente grazie a una domanda crescente dei consumatori.

Complice in questo, certamente, la tendenza dei produttori di smartphone alla rimozione dell’ingresso jack da dispositivi. A guidare la classifica sono, secondo gli ultimi dati Market Tracker e Counterpoint Research, i prodotti premium che nei rispettivi mercati TWS e smartwatch, hanno continuato a primeggiare, con i prodotti Apple che prendono il 29% e il 28% delle spedizioni TWS e smartwatch nel terzo trimestre del 2020. Ovviamente, protagonisti in tutto ciò sono AirPods e Apple Watch. Il rapporto afferma il potenziale dell’ecosistema iOS di Apple, tipicamente composto da consumatori con disponibilità maggiori, e per questo principale motore di crescita, soprattutto in termini di ricavi. Ciò nonostante, lo stesso studio ricorda l’enorme potenziale nel mercato di dispositivi di fascia più economica, e nel 3Q 2020, metà dei primi 10 brand erano marchi economici con offerte inferiori a 50 dollari, e persino inferiori a 20 dollari, con Xiaomi che tra tutti ha meglio beneficiato della crescita.

Passando al mercato smartwatch, la domanda dovrebbe aumentare nel corso di questo 2021, secondo l’analista senior Sujeong Lim, che si occupa di IoT e tecnologie emergenti, grazie all’emergente crescita della domanda nei confronti di dispositivi per salute e fitness. Al di là dei numeri, che hanno dato ragione ad Apple, il rapporto conclude con un plauso a realme, brand degno di nota, che potrebbe a breve diventare un protagonista nella scena degli wearable già nel 2021.

Macitynet ha dedicato numerosi articoli agli auricolari wireless Apple: qui tutto quello che c’è da sapere su AirPods 2 e in questo articolo trovate la nostra recensione, qui la recensione di AirPods Pro. A questo indirizzo abbiamo realizzatouno speciale per aiutarvi a scegliere tra Powerbeats Pro e AirPods Pro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPods sono disponibili da questa pagina.