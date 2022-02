MacBook Pro 2021, i tempi di spedizione calano

A quattro mesi dal lancio, ora per la prima volta comprare uno dei nuovi MacBook Pro 2021 (qui la recensione di macitynet) non bisogna aspettare un’eternità: i tempi di attesa di entrambi i modelli con schermo da 14 e 16 pollici, nelle configurazioni di base, sono migliorati soprattutto negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada, con variazioni simili anche in Italia.

Fino a qualche settimana fa chi voleva comprare uno dei nuovi computer doveva attendere un mese e mezzo o perfino due mesi, mentre adesso pare che Apple riesca a bilanciare molto meglio domanda e offerta, permettendo di acquistare quantomeno le configurazioni di base in due settimane o meno. Dove va meglio è negli USA, dove in qualche caso le versioni con processore M1 Pro vengono consegnate anche in 5-7 giorni mentre per le configurazioni con M1 Max non c’è storia perché anche lì ben che vada arriva a inizio aprile.

In Italia la situazione è più o meno simile: nel momento in cui scriviamo, se decidessimo di acquistare un MacBook Pro 2021 con schermo da 14 pollici e processore M1 Pro, i tempi di attesa su Apple Store indicano che verrebbe consegnato tra il 7 e il 9 marzo, quindi in 10-12 giorni.

Ma non appena si sceglie una diversa componente e si cambia configurazione, come ad esempio una versione del processore con un maggiore numero di core o con una GPU più potente, oppure un maggiore quantitativo di RAM, o un disco SSD più capiente, le spedizioni slittano al periodo 14-21 marzo, quindi alla settimana successiva, con tempi di attesa che si aggirano tra le due e le tre settimane inoltrate. Nei casi peggiori arriva perfino a cinque settimane, stimando la consegna tra il 20 aprile e il 3 maggio.

Non va meglio se si sceglie il MacBook Pro con schermo da 16 pollici e processore M1 Pro: qui in qualche caso la consegna avviene tra il 12 e il 19 marzo (quindi a poco più di due settimane dall’acquisto) solo se si decide di sborsare 7 euro per la consegna “rapida”, altrimenti in spedizione gratuita la fascia assegnata è 14-21 marzo. Anche qui modificando i vari componenti si passa da un più probabile 21-28 marzo al 3 maggio nella peggiore delle ipotesi.

Al momento anche in Italia la situazione peggiore è per chi acquista il migliore della linea, ovvero il MacBook Pro con schermo da 16 pollici e processore M1 Max. In questi casi non c’è storia: senza toccare niente viene recapitato tra il 12 e il 27 aprile, quindi entro due-quattro settimane, mentre configurandolo si arriva anche in questo caso al 3 maggio.

Per il prossimo evento di presentazione Apple previsto per l’8 marzo potrebbe arrivare un MacBook Pro 13 con processore Apple Silicon M2.