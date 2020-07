Con Mozilla Thunderbird 78 per Mac e Windows la posta è più comoda e moderna

Mozilla ha aggiornato il suo programma per la gestione della posta alla versione Thunderbird 78 integrando numerose novità. La finestra per la creazione dei messaggi è stata rivista e ora è finalmente possibile aggiungere i destinatari su un’unica riga, anziché specificarli su più righe separate.

È stata migliorata la Dark Mode e questa funzione tiene conto delle impostazioni del sistema operativo. Calendari e impegni sono ora parte dell’applicazione stessa ed è quindi possibile accedere a queste funzionalità in qualsiasi momento. È stata migliorata la funzione di setup degli account con finestre di dialogo che rendono più facile individuare le informazioni rilevanti. Le icone delle cartelle ora sono vettoriali, con migliorie quando si usano schermi HiDPI o Retina, come quelli dei Mac; è anche possibile personalizzare i colori di default per distingue meglio le categorie delle cartelle mostrate come elenco.

Di particolare interesse è il supporto per le mail con cifratura end-to-end. La funzionalità in questione è al momento sperimentale (chi vuole può già attivarla); sarà disponibile ufficialmente con Thunderbird 78.2 e permetterà di cifrare i messaggi usando OpenPGP, lo standard Internet per l’interoperabilità dei messaggi protetti tramite crittografia asimmetrica. In precedenza questa funzionalità era possibile con l’ add-on Enigmail ma ora la crittografia asimmetrica dei messaggi è supportata nativamente dall’applicazione.

PGP, acronimo di “Pretty Good Privacy”, permette dir inviare messaggi crittografati tra due persone. Il messaggio è criptato utilizzando una chiave pubblica legata all’utente specifico; quando l’utente riceve il messaggio, utilizza una chiave privata nota solo al destinatario per decifrarlo. I messaggi possono essere decifrati solo con chiavi note privatamente protette da password.

Per quanto riguarda le estensioni, al pari di Firefox anche per Thunderbird ora si passa a MailExtensions, basate sulla tecnologia WebExtension usata anche da altri browsear. Con Thunderbird si possono sfruttare alcune API WebExtension fornite da Firefox (entrambe di Mozilla) ma Thunderbird richiede ovviamente interfacce aggiuntive per la gestione di funzionalità legate ai messaggi.

Nel team che si occupa di Thunderbird ora lavorano una decina di persone e questi promettono ulteriori sviluppi. Thunderbird 78, a loro dire, rappresenta l’inizio di una nuova era per il progetto, con nuova funzionalità richieste dagli utenti che vedremo nei prossimi mesi. Il requisito minimo su Mac è macOS 10.9 o seguenti; l’applicazione è gratuita e si scarica da qui.

