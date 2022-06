Amazon Fire TV rinnova interfaccia e navigazione

C’è una nuova interfaccia utente per la Fire TV di Amazon che, a detta dell’azienda, migliora l’esperienza di navigazione. Sostanzialmente al posto di una barra di menu testuale ora ne viene offerta una composta da icone che permettono di raggiungere facilmente sezioni come Home, Trova, Live e Le mie cose, rappresentate rispettivamente dal disegno stilizzato di una casa, di una lente di ingrandimento, di una TV con le antenne e di un segnalibro.

Questa modifica va a placare le critiche dello scorso anno, quando i clienti mostrarono la propria insoddisfazione nei confronti degli aggiustamenti apportati all’interfaccia. L’azienda ha fatto tesoro di tutte le lamentele e ha risolto gran parte dei problemi segnalati, ripristinando ad esempio le sezioni rimosse e semplificando la navigazione.

Per dire, la libreria è stata rinominata in My Stuff, Le mie cose, un termine usato anche da Hulu sebbene in questa sezione della Fire TV si trovino cose come le librerie video, le app lanciate di recente, i contenuti noleggiati e acquistati e poco altro. Questo è uno dei cambiamenti che più dovrebbe essere apprezzato visto che la voce Libreria era tra quelle che l’anno scorso furono rimosse.

Per la sezione Trova invece c’è solo una modifica estetica: anziché proporre un elenco di categorie, adesso tutta la ricerca viene ridotta a due righe, con quella superiore in cui sono raccolte le varie sezioni come Gratis, Film, Programmi TV, App, Bambini e Famiglia, mentre in quella sottostante vengono raggruppate quelle consigliate (prima le righe erano 4).

Per Home e Live invece è stata semplicemente realizzata l’icona a sostituzione della voce testuale, senza altri cambiamenti all’interfaccia. Spiega Joshua Danovitz, direttore del dipartimento Fire TV Experience:

L’anno scorso abbiamo apportato un’importante ristrutturazione dell’esperienza utente della Fire TV e da allora abbiamo continuato a perfezionarla. Con l’ultimo aggiornamento abbiamo portato la Ricerca e il pannello My Stuff in cima alla homepage, sicché i clienti potranno trovare rapidamente contenuti e accedere alle loro liste preferite.

I pulsanti testuali fanno parte dell’interfaccia di Fire TV fin dalla sua prima versione, perciò sarà strano vederli sparire. Il nuovo menu di navigazione è stato testato ad aprile e verrà gradualmente implementato nel corso delle prossime settimane.

La piattaforma Fire TV di Amazon va forte: negli ultimi anni ha triplicato la sua quota di mercato, complice il basso prezzo cui si può ottenere la più economica delle chiavette in vendita. Amazon per altro la propone spesso in sconto, con prezzi a partire da soli 20 euro. Ricordiamo che gli appassionati di calcio possono mettere tutto dentro la Fire TV – tra DAZN, Prime Video e la Champions – seguendo questa nostra guida.