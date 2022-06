Cooking Mama: Cuisine vi fa diventare chef su Apple Arcade

Come annunciato nei giorni scorsi, arriva puntuale su Apple Arcade il nuovo cooking game noto ai giocatori Nintendo. Si tratta di Cooking Mama: Cuisine!, disponibile da oggi su Apple Arcade, naturalmente compreso nel canone mensile previsto dal servizio.

Come noto, o giocatori potranno accedere virtualmente i fornelli con questo nuovo titolo che appartiene ad un brand già noto ai giocatori Nintendo, ma che è in esclusiva su Apple Arcade. Richiama nelle meccaniche i precedenti capitoli amati dai cani, acme se cambia leggermente le carte in tavola. Invece di seguire una ricetta, gli utenti dovranno affidarsi al proprio istinto culinario e scegliere i propri ingredienti per ideare una combinazione creativa prima di iniziare a cucinare. Il gioco si aggiunge ad altri giochi di simulazione amati dai fan che fanno parte del catalogo Arcade, tra cui “Wylde Flowers”, “Goat Simulator+”, “Pocket Build+” e altri ancora.

Oggi è inoltre possibile scoprire i nuovi aggiornamenti per i titoli più popolari del catalogo Arcade, tra cui “Simon’s Cat – Story Time”, “Fruit Ninja Classic+”, “Solitaire Stories” e “Tetris Beat”.

Infine, il 24 giugno, arriverà “Air Twister” dal leggendario creatore Yu Suzuki con YS Net. Il gioco è un’avventura fantasy 3D mozzafiato, accompagnata da un’accattivante colonna sonora dell’artista e compositore progressive rock olandese Valensia.

Per chi ama gli aggiornamenti, invece, Simon’s Cat – Story Time” introduce una nuova funzione Trophy Room, oltre a 100 nuovi livelli. Ancora “Fruit Ninja Classic+” aggiunge i risultati e le classifiche settimanali su Game Center per le modalità di gioco Classic, Arcade e Zen. Invece, per gli appassionati di Solitaire Stories gli utenti potranno esplorare il seguito di The Cubicle con la Parte 2, il sequel di una delle storie più popolari di Solitaire Stories. Infine, Tetris Beat, che introduce modifiche alle Carte delle Canzoni e alla schermata dei risultati di fine partita.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo, compreso questo Cooking Mama. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.