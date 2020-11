Tutte le Fire TV in sconto: prezzo da 19,99 euro

Se volete fare un affare prima che arrivi il Black Friday andate subito su Amazon dove tutte le Fire TV Stick, dalla più semplice alla più recente e sofisticata, sono in sconto a partire dal prezzo di 19,99 euro.

A questo costo davvero minimo trovate la Fire Tv Stick Lite. Funziona come le altre Fire TV Stick, quindi via permette di accedere collegata alla TV attraverso un porta HDMI a tutta una serie di applicazioni per il video (tra cui Amazon Prime, Disney Channel e Apple TV+) senza ricorrere al computer o ad altri dispositivi esterni. Permette la visualizzazione di canali in Full HD fino a 1080p con supporto per formati HDR, HDR10+, HLG. A differenza degli altri modelli non consente di controllare i canali della TV.

La Fire TV Stick di terza generazione è identica nel funzionamento a quella basic ma offre anche i controlli per la TV. Anche qui c’è la visualizzazione dei canali in Full HD fino a 1080p con supporto per formati HDR, HDR10+, HLG.

La Fire TV 4K Ultra HD ha tutte le funzioni di base delle altre Fire TV Stick, ma grazie al suo processore più veloce supporta il video fino a 4K Ultra HD e Dolby Vision.

Trovate infine in sconto anche Fire Tv Cube, l’ultima creazione di Amazon nel campo dello streaming video. Come abbiamo spiegato si tratta di un media center che compete direttamente con la Apple TV. È basata su un processore molto più potente (un exa core a 2,2 GHz supportato da una GPU ARM Mali G52-MP6 a 800 MHz) che conta anche su 2 GB di RAM, e una memoria da 16 GB. Il “disco” è in grado di memorizzare applicazioni e film. Il Fire TV Cube ha anche uno speaker integrato da 40mm, 8 microfoni per recepire chiaramente ui comandi di Alexa, una porta HDMI da cui esce video a risoluzione fino a 4K con HDR e HDR+. Non mancano il supporto a Dolby Atmos, Dolby Vision, Wi-Fi dual Band 802.11a/b/g/n/ac

