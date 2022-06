Belkin Boostcharge Pro 3 in 1 accelera la ricarica di Apple Watch 7

La nuova versione del Belkin Boostcharge Pro 3-in-1 supporta la ricarica rapida per gli Apple Watch della Serie 7. A un anno di distanza dal lancio di questa particolare stazione di ricarica per i dispositivi Apple, l’azienda offre un aggiornamento che va sostanzialmente a sostituire la piastra di aggancio magnetico dello smartwatch in modo tale da includervi al suo interno le nuove tecnologie che abilitano la ricarica rapida predisposta da Apple.

C’è ovviamente la certificazione Made for Apple Watch di Apple, che assicura prestazioni e potenza necessarie per portare la batteria del dispositivo dallo 0% all’80% in circa 45 minuti – che sarebbe poi la stessa velocità di ricarica del caricatore Apple fornito in dotazione coi modelli dell’ultima serie – in totale sicurezza. Questa funzione, lo ricordiamo, è un’esclusiva degli Apple Watch Serie 7, pertanto se vi si aggancia un modello di precedente generazione la ricarica viene automaticamente ridotta alla potenza e velocità standard.

Il resto delle caratteristiche di Belkin Boostcharge Pro 3 in 1 invece sono le stesse del suo predecessore: c’è quindi un disco MagSafe che, come quello di Apple, spinge la ricarica senza fili di iPhone a 15 Watt (funziona sia in orizzontale che in verticale ed è compatibile con le custodie MagSafe), mentre sulla base c’è uno spazio di ricarica da 5 Watt che può essere usato per ricaricare gli AirPods o gli AirPods Pro opportunamente inseriti nella loro custodia (permane anche l’indicatore LED che si accende di colore bianco a conferma del corretto allineamento degli AirPods, viceversa la luce diventa arancione).

Finiture di alta qualità (come l’acciaio inossidabile) e un design audace e moderno che si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente, dall’ufficio al soggiorno, completano le somiglianze con la vecchia versione.

Chi compra il nuovo Belkin Boostcharge Pro 3-in-1 riceve anche un alimentatore da 40 Watt che garantisce la piena velocità nella ricarica dei tre dispositivi – iPhone, Apple Watch e AirPods – poggiati contemporaneamente sulle rispettive piastre di ricarica.

Al momento però si può preordinare soltanto negli Stati Uniti attraverso il sito ufficiale di Belkin a 149,99 dollari. In Italia è ancora in vendita la versione precedente: lo trovate sul sito di Belkin, nel negozio online Apple Store e anche a partire da questa pagina di Amazon al prezzo di 149,99 euro.