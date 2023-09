Panos Panay, Chief Product Officer di Microsoft passa ad Amazon

Amazon ha assunto Panos Panay, in precedenza lo Chief Product Officer di Microsoft, per gestire la divisione che si occupa di ciò che a vario titolo è legato ad Alexa, compresi gli smart speaker Echo, i tablet Fire, gli stick Fire TV.

Lo riferisce Bloomberg che ha ottenuto conferme da sue non meglio precisate fonti.

Panay era entrato a far parte di Microsoft nel 2004 in qualità di group program manager, salendo di livello fino a diventare Chief Product Officer; si è occupato dello sviluppo di Windows, così come dei vari tablet e PC della serie Surface.

La partenza di Panay è stata annunciata da Microsoft in una mail ai dipendenti firmata da Rajesh Jha, vice presidente di Microsoft responsabile experience e device, sottolineando che lasciava l’azienda dopo venti anni.

La partenza di Panay sorprende: lo scorso mese – scrive The Verge – aveva riferito di non vedere l’ora di essere presente all’evento previsto per il 21 settembre, nel corso del quale l’azienda dovrebbe presentare nuovi dispositivi Surface.

Come accennato, Panay era arrivato in Microsoft nel 2004 in qualità di group program manager; dopo essere occupato della supervisione della lineup Surface e altri prodotti-chiave, era diventato chef product officer nel 2018, guidando lo sviluppo di Windows 11; nel 2021 era stato promosso alla posizione di vice presidente esecutivo, in altre parole parte del team di dirigenti di più alto livello che collaborano direttamente con il CEO Satya Nadella.

In un post su X (ex Twitter), Panay aveva negli ultimi giorni scritto di avere “deciso di voltare pagina”, di volere “scrivere il prossimo capitolo” e “di essere infinitamente grato per il tempo passato in Microsoft” e le “meravigliose persone” con le quali ha “avuto l’onore di creare nuovi prodotti”, senza indicare però dove aveva deciso di andare.

Yusuf Mehdi, alla guida della divisione consumer marketing di Microsoft, si occuperà di guidare le attività che riguardano Windows e Surface con gli OEM e i partner Retail. Questi movimenti di dirigenti di alto livello, arrivano in un momento nel quale Microsoft è impegnata ad integrare funzionalità AI di vario tipo in Windows; si vocifera, inoltre che l’azienda è impegnata nello sviluppo di Windows 12, atteso per il prossimo anno.