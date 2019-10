Amazon Natale 2019 si annuncia dolce e pieno di sorprese

Anche quest’anno il Natale per alcuni sarà luci, sorprese, maglioni di lana con la renna, alberi e colori in allegria e magari speriamo anche un po’ di neve fuori.

Ma è anche un momento per scambiarsi i regali: e anche se la possibilità di risolvere tutto in giornata non è un dramma grazie alle consegne veloci, è molto meglio prendersi per tempo e cercare con calma i regali migliori.

Amazon ci ha portato come ogni anno con largo anticipo in una casa dove il Natale è già arrivato e dove le idee prendevano corpo e noi ne abbiamo portato qui un po’ per voi per offrirvi qualche idea da elaborare.

Tornare un po’ bambini

Il Natale è tornare un po’ bambini, lo sappiamo, nelle cose ma anche un po’ nelle idee, e laddove oggi i giochi diventano sempre più interattivi, come il set LEGO- Hidden Side Autobus di Intercettazione Paranormale 3000, ad alcuni piace ricordare con gioia i giorni in cui Pac-Man era la moda del momento, magari con una lampada Ghost multicolor.

Che poi di lampade su Amazon ce ne sono tantissime, come la Lampada al neon a forma di fenicottero, capace non tanto di illuminare ma di creare l’atmosfera in una stanza, laddove un nuovo Echo Show suona una playlist di YouTube, che fa pensare a quando usavamo i Giradischi portatili, ancora disponibili.

La musica giusta

Che poi con la musica ci si può anche divertire, e molto, con gli accessori giusti: come uno Skwich, per creare melodie da soli o in compagnia grazie ad un iPhone e quando tutto finisce, si prende uno zaino capiente, dove mettere una batteria portatile e magari anche un Kindle Oasis per il viaggio e si torna a casa.

A proposito di iPhone (e di smartphone in generale): la ricarica wireless è oramai una realtà affermata, ma molti utenti ancora non lo sanno o non l’hanno provata, quindi un prodotto come la SanDisk iXpand Wireless Charger risulta molto interessante, perché fa anche il backup dei file. Così come una custodia protettiva che ottimizza la dissipazione del calore come la nuova Razer Arctech Slim Custodia per iPhone XS, in modo che se intendiamo usare il telefono per una sessione di foto avanzata, magari con un obbiettivo professionale, il telefono non tema il calore o il consumo energetico.

Ma il natale tranquillo non è l’unica cosa sperata, spesso le vacanze sono la scusa per mettere un po’ di adrenalina nelle vene: una Xbox One S sotto l’albero non fa mai male, magari accompagnata da un paio di Cuffie Gaming KG2000 di Kingtop, con una Sveglia a forma di Game Boy che ci ricorda che non bisogna giocare per troppo tempo.

L’atmosfera

Quando giochiamo sotto l’albero però perché non creare l’atmosfera giusta? Con un Caminetto decorativo finto a LED, a cui affianchiamo un Sensore Personale di Inquinamento che per chi abita in città non è mai male (meglio munirsi anche di Purificatore d’Aria Casa con Filtro).

E se una consolle è un po’ troppo per i bambini le idee alternative non mancano: il Set di robotica modulare insegna loro i principi della logica della programmazione, magari affiancando un paio di cuffie pensate proprio per i più piccoli, mente per chi si sente più a proprio agio all’aria aperta i Walkie Talkie, anche se fuori fa freddo (meglio munirsi di Calze riscaldanti unisex).

Amici a quattro zampe

Il Natale, si sa, è giocoso ma se andiamo in ferie non dimentichiamo i nostri amici a quattro zampe: per loro Giocattoli interattivi e anche un dispenser da controllare via Wi-Fi per il cibo e, proprio per non farli sentire soli al buio, anche una lampada proiettore colorata, o anche più di una, che possiamo gestire come fossimo in discoteca con un pratico mixer multicanale.

Il Natale di Alexa

Queste sono solo alcune delle innumerevoli idee che Amazon propone per il Natale: a queste si aggiungono anche i nuovissimi prodotti della linea Alexa appena annunciati, anche se alcuni non arriveranno in Italia ma che rendono il mondo di Alexa sempre più interessante (ad esempio, adesso Alexa è anche dentro il nuovo Fitbit Versa 2) e la lotta per gli assistenti vocali sempre più serrata.

Insomma, le Idee non mancano… cominciate a pensarci!