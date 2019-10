Nikkor Z 24mm f/1.8 S, il nuovo grandangolo luminoso per mirrorless Nikon Z

Nikon ha presentato Nikkor Z 24mm f/1.8 S, un nuovo obiettivo grandangolare per la serie Nikon Z che va ad ampliare il parco ottiche a lunghezza focale fissa di queste nuove fotocamere mirrorless.

Secondo quanto dichiara l’azienda, offre un’ottima nitidezza da bordo a bordo anche quando si lavora con diaframma a tutta apertura (f/1.8). Le funzioni dell’anello di controllo, tra l’altro molto silenzioso, possono essere personalizzate per controllare l’apertura del diaframma, per la compensazione dell’esposizione o per la messa a fuoco quando si scatta in manuale.

Questa lente, in arrivo a fine ottobre al prezzo di circa 1.000 dollari americani, ha una distanza minima di messa a fuoco di soli 25 centimetri e la luce parassita tipica degli obiettivi grandangolari è efficacemente neutralizzata anche in situazioni di controluce dal trattamento antiriflesso Nano Crystal Coat di Nikon.

E’ dotato di un sistema di messa a fuoco multiplo silenzioso e fluido ed ogni parte mobile del barilotto dell’obiettivo è sigillata per assicurare protezione da polvere e gocce d’acqua. Oltre che per le foto, il suo impiego è certificato anche nei video soprattutto per via del motore di messa a fuoco molto silenzioso.

L’azienda ha inoltre annunciato lo sviluppo della nuova ammiraglia Nikon D6 e del teleobiettivo zoom AF-S Nikkor 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR compatibile con le fotocamere Nikon formato FX con il quale viene celebrato il sessantesimo anniversario dell’innesto a baionetta F-Mount Nikon.

In questo articolo trovate maggiori informazioni sulle nuove fotocamere mirrorless Nikon Z. Se invece volete conoscere caratteristiche e dettagli di alcuni degli obiettivi costruiti su misura di questo particolare formato, di seguito trovate gli approfondimenti per Nikkor Z 24 – 70mm f / 2.8 S, Nikkor Z 85mm f/1.8 S e Nikkor Z 14-30mm f/4 S. All’interno di questa speciale sezione del nostro sito trovate invece tutto ciò che riguarda il mondo Nikon.