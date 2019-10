Amazon Consegna Oggi a Torino, migliaia di articoli a casa in giornata

Amazon rende disponibile Consegna Oggi a Torino: i clienti Amazon Prime del capoluogo piemontese possono così usufruire di consegne ancora più veloci, senza costi aggiuntivi su migliaia di prodotti. Da oggi i clienti Amazon Prime di torino possono effettuare il proprio ordine nel corso della mattina, tipicamente entro le 13:00, e tutti quelli superiori ai 29 euro, idonei alla Consegna Oggi, saranno consegnati tra le 18:30 e le 21:30 del giorno stesso, dal lunedì al venerdì e senza costi aggiuntivi.

I clienti Amazon Prime possono trovare un’ampia selezione di prodotti disponibili per la Consegna Oggi, inclusi accessori utili per le vacanze invernali, regali di Natale, prodotti tecnologici e molto altro ancora. Torino si aggiunge a Milano e Roma come terza città italiana in cui Amazon rende disponibile per i clienti Prime il servizio di consegna veloce entro la giornata.

Migliaia di prodotti con consegna in giornata

Amazon.it offre la Consegna Oggi per la maggior parte delle categorie di prodotto, dall’elettronica ai giocattoli, ai film e molto altro. Il servizio include anche centinaia di migliaia di prodotti da aziende di ogni dimensione che utilizzano il servizio Logistica di Amazon. I clienti scopriranno una grande varietà di articoli tra cui:

Elettronica: le ultime novità di elettronica da utilizzare subito grazie ad accessori come alimentatori e batterie, cavi HDMI, prese multiple, soluzioni di archiviazione dati e dispositivi Amazon, come la versione home di Fire TV Stick.

Nuove uscite: film, libri, videogiochi e musica, tutte le ultime novità disponibili

Viaggi: tutto il necessario per i viaggi tra cui valigie, asciugamani e adattatori.

Acquisti dell’ultimo minuto: dal regalo per una festa fino a un nuovo telefono per sostituire quello che si è appena rotto.

Prodotti di uso quotidiano: prodotti essenziali quali salviette per neonati, ricariche per pannolini, latte artificiale, dentifricio, shampoo, deodoranti, detergenti, barrette di cereali e altro ancora.

Come trovare al volo i prodotti con Cosegna Oggi

I clienti Amazon Prime che effettuano ordini entro le 13:00 nell’area di Torino possono ora trovare e ricevere i prodotti in giornata, acquistando sia dal proprio PC che dal proprio dispositivo mobile. Ci sono due modi semplici per trovare i prodotti disponibili con Consegna Oggi. I clienti Prime possono cercare il logo Consegna Oggi nelle pagine dei prodotti idonei, aggiungere articoli per un totale di ordine superiore ai 29 euro, e quindi scegliere l’opzione di Consegna Oggi senza costi aggiuntivi al momento del check-out. In alternativa, i clienti Prime possono anche utilizzare la funzione “Ricevi oggi”, situata nel menu dei filtri, per trovare i prodotti idonei alla Consegna Oggi durante la ricerca.

I prodotti acquistati durante la mattinata con la Consegna Oggi senza costi aggiuntivi, vengono consegnati tra le 18:30 e le 21:30 del giorno stesso, dal lunedì al venerdì. Nel pomeriggio, i clienti possono continuare ad acquistare la stessa selezione di prodotti Prime e li riceveranno il giorno successivo.

Più opzioni per usufruire delle spedizioni veloci

Amazon Prime offre diverse opzioni per consegne illimitate, veloci e senza costi aggiuntivi. I clienti Prime possono scegliere tra tutte queste opzioni, nelle aree in cui sono attivi i rispettivi servizi:

Prime Consegna in un giorno: i clienti Prime in Italia possono continuare a usufruire delle consegne illimitate in un giorno su un milione di prodotti di tutte le categorie.

Prime Now: i clienti Prime residenti nell’area di Torino e hinterland possono scegliere la consegna in finestre di due ore, tra le 10:00 e la mezzanotte dello stesso giorno, sette giorni alla settimana, senza costi aggiuntivi per gli ordini con un valore minimo di 25€ su migliaia di prodotti fino a gennaio 2020, e successivamente di 50€, acquistando sia dalla app dedicata che su primenow.it. Prime Now è disponibile anche a Milano e Roma.

Prime Consegna Oggi: i clienti Prime di Torino possono usufruire illimitatamente di Consegna Oggi, dal lunedì al venerdì e scegliere tra centinaia di migliaia di prodotti. Ordinando al mattino è possibile ricevere i propri acquisti tra le 18.30 e le 21.30 del giorno stesso, senza costi aggiuntivi, con un minimo d’ordine di 29 euro. Al di sotto di questo valore minimo dell’ordine, l’opzione di consegna in giornata è disponibile per 6,99 euro per ordine. Per i clienti non Prime, la consegna in giornata è disponibile per 8,99 euro per ordine. Per scoprire di più e conoscere i CAP in cui il servizio è disponibile visitare amazon.it/consegnaoggi.

I codici postali coperti dal servizio Amazon Consegna Oggi a Torino sono disponibii da questa pagina.