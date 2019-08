Fitbit Versa 2 prova a sfidare Apple Watch con Alexa e Spotify

Annunciato Fitbit Versa 2 (qui la recensione del modello precedente), il nuovo smartwatch che prova a sfidare Apple Watch, mantenendo e sviluppando il focus principale su benessere e forma fisica, come i modelli precedenti, introducendo una serie di novità e nuove funzioni attese da tempo. Tra queste l’integrazione di un assistente vocale smart sotto forma di Amazon Alexa e funzioni musicali più complete con l’app Spotify e anche Deezer.

Decisamente particolare l’implementazione di Amazon Alexa. Si attiva premendo e tenendo premuto l’unico pulsante laterale dello smartwatch, dopo di che si può pronunciare il comando vocale. La risposta però non viene fornita tramite la consueta voce sintetizzata, bensì mostrata per iscritto, visualizzata sul display. Questo perché Fitbit Versa 2 è il primo dispositivo del costruttore dotato di microfono ma manca ancora uno speaker.

Per usare Amazon Alexa, Fitbit Versa 2 deve essere abbinato a iPhone o Android, con l’app installata. Tutte le funzioni principali di Alexa sono disponibili, incluse quelle per domande e informazioni generali, programmazione sveglie e promemoria, ricerche, controllo dei dispositivi smart home.

Sembra però non sarà possibile gestire vocalmente la musica, mentre per quelle dedicate a salute e benessere occorre attendere un aggiornamento. La trascrizione delle risposte vocali ai messaggi sarà possibile solo in abbinamento a terminali Android.

Con l’app Spotify Premium gli abbonati al servizio possono scaricare nella memoria dello smartwatch musica e podcast, fino a un massimo di 300 canzoni. L’app arriverà in seguito anche per altri modelli di Versa. Oltre al rilevamento continuo del battito cardiaco e alla presenza della tecnologia NFC per i pagamenti tramite Fitbit Pay (qui la nostra prova d’uso), il dispositivo è impermeabile fino a 50 metri, anche con rilevazione del nuoto, e migliora l’autonomia.

Contro i 4 giorni di autonomia massima del modello precedente, il nuovo smartwatch arriva a oltre 5 giorni. Con la modalità schermo sempre acceso fino a 2 giorni.

Fitbit Versa 2 migliora ulteriormente le numerose versatili funzioni per benessere, salute e sport. Tra le novità principali un monitoraggio ancora più accurato del sonno, che tiene conto delle attività giornaliere, del tempo di sonno ma anche della durate delle diverse fasi di riposo, inclusa una sveglia intelligente che individua il momento migliore per svegliare l’utente in base a tutti i dati e parametri raccolti e alle abitudini personali.

Con Fitbit Versa 2 arriva anche il nuovo abbonamento Fitbit Premium, un abbonamento da 10 dollari al mese o 80 dollari l’anno, che offre un approccio olistico su salute, benessere e allenamenti. Propone programmi guidati per migliorare riposo e sonno, sveglia energetica, potenziamento attività, gestione della nutrizione e molto altro ancora. Le funzioni e l’abbonamento Fitbit Premium potrà essere attivato anche su altri dispositivi Fitbit.

Il nuovo Fitbit Versa 2 si può già preordinare sul sito del costruttore al prezzo di 229,99 euro: sarà commercializzato a partire dal 15 settembre. Molto probabilmente sarà possibile ammirare Fitbit Versa 2 per la prima volta in Europa durante l’IFA 2019 di Berlino a cui Macitynet sarà presente con i suoi inviati per offrire ai lettori articoli, reportage, fotogallerie e video di tutte le novità principali.

Il nuovo Fitbit Versa 2 dovrà sfidare il dominio di Apple Watch nel settore degli indossabili: in vista ci potrebbe essere anche il nuovo Apple Watch Serie 5 atteso insieme ai nuovi iPhone 2019.