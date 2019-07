Amazon ora consegnerà i pacchi anche nel bagagliaio della tua Honda

Amazon ti recapiterà il pacco direttamente nella tua Honda, ovunque essa sia parcheggiata. Il servizio di consegna in auto di Amazon, Key by Amazon In-Car, è ora disponibile per alcuni modelli di auto Honda negli Stati Uniti.

Dopo i proprietari di GM, Volvo, Ford e Lincoln, anche chi possiede una Honda ed è abbonato ai servizi HondaLink idonei potrà ricevere i propri ordini direttamente nel bagagliaio.

Il servizio, di cui si è incominciato a parlare nel 2015 e che è partito nel 2018, è solo una delle soluzioni escogitate da Amazon per rendere gli acquisti tramite computer sempre più pratici e convenienti: dopo le spedizioni volanti tramite i droni, il bagagliaio delle auto è il nuovo spazio conquistato dal colosso dell’e-commerce. Per ora, però, soltanto negli Stati Uniti.

I veicoli Honda che saranno abilitati al servizio saranno i modelli Accord, Accord Hybrid, Insight, Passport, Pilot e Odyssey. Il proprietario Honda dovrà essere abbonato ai servizi remoti del produttore di auto, HondaLink: dovrà sbloccare a distanza l’auto quando arriva il personale addetto alle consegne e chiudere il veicolo dopo la consegna. Naturalmente, poi, sarà necessario essere un cliente Prime e abitare in una delle 50 città coperte dal servizio.

Per l’utente Prime proprietario di una Honda sarà possibile ordinare una consegna in auto tramite l’app Key di Amazon, aver effettuato l’accesso utilizzando l’account Prime, immettendo le informazioni relative al veicolo e fornendo le credenziali HondaLink. Sarà necessario posteggiare l’auto entro due isolati dall’indirizzo di consegna tra le 11 e le 15. Il trasportatore localizzerà il veicolo utilizzando la sua posizione GPS.

Si parlava di consegne Amazon nel bagagliaio dell’auto già nell’aprile 2015: poco dopo sarebbe partita la sperimentazione delle consegne degli ordini nelle auto dei clienti da parte del colosso delle vendite online. Occorrerà ancora aspettare, però, per vedere le consegne nei bagagliai in Italia.

In attesa di una simile evoluzione anche nel nostro paese è possibile iscriversi al servizio Amazon Prime iniziando un periodo gratuito di 30 giorni partendo dalle informazioni su questa pagina.