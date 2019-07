Fornitori Apple prevedono il lancio di MacBook Pro 16 e nuovi MacBook Air a ottobre

Dalla catena dei fornitori Apple arrivano i rumors sul lancio dei nuovi MacBook Pro e MacBook Air per ottobre 2019. In particolare, secondo quanto riportato dalla pubblicazione Taiwanese Economic Daily News, nell’autunno 2019 sarebbe previsto l’arrivo di un nuovo MacBook Pro da 16 pollici e, accanto a questo, l’aggiornamento del MacBook Pro da 13 pollici e del MacBook Air a ottobre. Non sono stati però forniti ulteriori dettagli su questi modelli.

Non è stato menzionato nel report dell’economia Daily News alcun nuovo MacBook Pro da 15 pollici. Dal 2016, Apple ha aggiornato contemporaneamente il MacBook Pro da 13 e 15 pollici, quindi il dubbio – qualora le voci fossero confermate – sarebbe relativo alla sorte del modello da 15 pollici: si può immaginare a una sostituzione in ritardo del modello da 15 pollici o ad una sua sostituzione con quello da 16 pollici.

L’ultima volta che MacBook Pro da 13 e 15 pollici sono stati aggiornati in tempi diversi è stato nel 2015, quando i primi sono stati lanciati a marzo e i secondi a maggio. I tempi potrebbero essere dettati dalla produzione del processore Intel.

Apple ha aggiornato il MacBook Pro da 13 e 15 pollici a maggio e ha aggiornato il MacBook Pro da 13 pollici di livello base all’inizio di luglio e un aggiornamento ravvicinato (due volte in un anno) del MacBook Pro è accaduto solo nel 2013: per questo l’arrivo in autunno di un aggiornamento della macchina è inatteso.

Anche per il MacBook Air c’è stato un aggiornamento a inizio luglio, ma le poche modifiche hardware realizzate (l’aggiunta di un display True Tone e un differente materiale per la tastiera) lasciano immaginare ad un aggiornamento del processore a ottobre.

Nelle ultime settimane – dalla fine di giugno 2019 – si sono susseguite voci relative al lancio di nuovi MacBook Air e MacBook Pro. Specialmente i rumors relativi al MacBook Pro da 16 pollici emergono frequentemente, quindi è plausibile aspettare qualcosa di concreto magari già nel prossimo autunno. Ming Chi Kuo, meno di un mese fa, ha anche anticipato che Cupertino abbandonerà le tastiere a farfalla per tornare a tasti con meccanismo a forbice, una tastiera di nuova generazione completamente riprogettata che farà il suo debutto nei MacBook Air 2019.

I MacBook Air e MacBook Pro 13″ appena aggiornati sono già disponibili su Apple Store online e già scontati su Amazon (qui il MacBook Air e qui il MacBook Pro 13″).