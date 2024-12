Amazon ora vende anche auto e in India promette consegne in 15 minuti

Pubblicità

Amazon ora si occupa ufficialmente della vendita di automobili con Amazon Autos, attività di e-commerce che negli USA consente agli utenti di cercare e ordinare nuove auto, truck e SUV da vari concessionari.

Lo riferisce l’azienda di e-commerce stessa spiegando che il progetto è stato avvaito in collaborazione con Hyundai in 48 città, incluse Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles e New York.

Il sito dedicato arriva a un anno dell’annuncio di voler entrare nel settore, ed è stato riferito che ulteriori brand e città servite arriveranno nel 2025.

Amazon Autos funziona alla stregua del tradizionale sito di e-commerce: è possibile effettuare le ricerche per modello, colore, rifiniture e altri dettagli. Gli utenti possono richiedere finanziamenti e firmare i documenti necessari elettronicamente; completato il pagamento, è possibile selezionare la concessionaria presso la quale ritirare il veicolo.

Le concessionarie con le quali sono stati siglati gli accordi possono ovviamente indicare prezzi e disponibilità e Amazon Autos si occupa eventualmente anche delle procedure di rottamazione.

Come è facile immaginare, il mercato della vendita online di auto pullula di offerte, ma Amazon ha il vantaggio di avere una utenza fedele, che già acquista altri prodotti sul sito e che preferisce acquistare direttamente, senza negoziare con i venditori. La multinazionale di commercio elettronico ha fatto sapere che sta studiando offerte per leasing e altre opzioni di finanziamento.

Su un versante del tutto diverso, a Bangalore (India) Amazon sta testando le consegne di alimentari e altri prodotti in 15 minuti (e anche meno). Questa possibilità è stata già provata in altre parti del mondo, ma non ha funzionato come previsto; in India, invece, distributori e vendor specializzati nel food delivery e nella cosmesi, hanno predisposto una catena di approvvigionamento che consente in molti casi consegne ultra-rapide. Amazon risponde a siti di e-commerce concorrenti che in altre aree dell’India offrono già servizi di quick-commerce simili.