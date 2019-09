Amazon porta i dispositivi Wi-Fi mesh di eero in Italia

Insieme agli annunci sui nuovi Echo e sulle nuove caratteristiche di una sussurrante Alexa, Amazon porta in Italia i nuovi dispositivi eero, sistemi Wi-Fi mesh “in grado di sostituire il router ed estendere la copertura Wi-Fi in ogni angolo della casa, senza interruzioni di segnale, riducendo così le zone senza accesso”.

L’installazione è semplice e aggiornamenti automatici del software garantiscono miglioramenti e sicurezza nel corso del tempo.

Il software TrueMesh di eero offre la possibilità di aggiungere tutti i dispositivi necessari, gestisce le connessioni tra i dispositivi, ottimizza il routing dei dati e indirizza in modo intelligente il traffico per evitare congestioni, buffering e interruzioni di segnale. Mediamente una volta al mese, il software del dispositivo installa automaticamente gli aggiornamenti con nuove funzionalità, garantendo così continui miglioramenti.

Ogni casa è diversa ed è importante poter personalizzare la propria soluzione Wi-Fi in modo che sia compatibile con le dimensioni,la forma e i materiali unici dell’abitazione, oltre che con i dispositivi usati da noi e dalla nostra famiglia

Due i modelli che saranno disponibili, entrambi abbinabili a ogni tipo di arredamento:

eero – l’opzione con il prezzo più accessibile, offre connessione Wi-Fi semplice e affidabile per la visione di contenuti in streaming, il gaming e il lavoro da casa.

– l’opzione con il prezzo più accessibile, offre connessione Wi-Fi semplice e affidabile per la visione di contenuti in streaming, il gaming e il lavoro da casa. eero Pro– opzione pià potente, offre frequenze radio tri-band, e una connessione migliore in ogni stanza della casa, anche in giardino.

Indipendentemente dal modello, dopo l’installazione, è possibile usare l’app eero per gestire la rete, mettere in pausa la connessione Internet, condividere la rete con amici e ospiti e altro, sia quando siamo a casa, sia quando siamo in giro. È possibile attivare con la vocefunzionalità per mettere in pausa il Wi-Fi per alcuni profili specifici quando è scaduto il tempo da passare davanti a uno schermo, se vogliamo che la famiglia si riunisca per cenare oppure per trovare i dispositivi connessi, come i telefoni.

Le principali funzioni di sicurezza della rete eero includono: crittografia dei dati (le connessioni tra i dispositivi eero, il cloud e l’app sono crittografate), crittografia WPA-2 (requisito per la connessione dei dispositivi del cliente alla rete) e protezione del profilo (l’accesso all’app si effettua grazie a un codice monouso, inviato tramite messaggio di testo).

I nuovi sistemi eero e eero Pro saranno disponibili su amazon dall’inizio di novembre ma sono già a catalogo: la versione base di eero costa 109,00 euro per ogni unità o €279 per la confezione da tre unità; La versione eero Pro sarà venduta €199 per una singola unità o €499 per la confezione da tre unità.

