Canon EOS M200 unisce la qualità DSLR alla praticità di uno smartphone

Canon annuncia la nuova mirrorless Canon EOS M200, che va a sostituire la precedente EOS M100. Tra le novità più importanti segnaliamo la presenza dell’ultimo processore Canon DIGIC 8, il miglioramento della messa a fuoco automatica e la possibilità di realizzare filmati in 4K.

Il processore permette una gamma ISO 100-25.600 (espandibile a 51.200) ed offre immagini nitide e dal rumore ridotto anche quando si scatta in luoghi poco illuminati come una discoteca o un pub.

Canon EOS M monta un sensore CMOS APS-C da 24.1 megapixel che è ben più grande di quello di uno smartphone tradizionale e perciò permette di ottenere immagini altamente dettagliate che non perdono nitidezza anche quando vengono ritagliate o ridimensionate per la condivisione sui social media.

E’ inoltre presente il sistema Dual Pixel CMOS AF, una tecnologia di messa a fuoco automatica sviluppata da Canon che consente di ottenere foto e filmati dall’aspetto professionale. Sfrutta il rilevamento AF in condizioni di scarsa illuminazione fino a -4 EV e riesce a catturare in modo naturale le espressioni di amici e familiari grazie al Rilevamento Occhi AF, tecnologia che mantiene automaticamente la messa a fuoco sugli occhi del soggetto.

La fotocamera supporta anche la funzione time-lapse 4K e permette di estrarre immagini in UHD a partire da filmati 4K. E’ dotata di schermo LCD touch inclinabile fino a 180 gradi particolarmente comodo nella modalità Autoritratto, che consente di regolare facilmente e in tempo reale alcune impostazioni come il livello di sfocatura dello sfondo e la luminosità.

Una delle novità più interessanti di EOS M200 è la visualizzazione, in modalità Filmato, del pulsante di registrazione direttamente sul touchscreen, una funzionalità davvero comoda per la registrazione di vlog e quando lo schermo è inclinato a 180 gradi. I filmati possono essere registrati e riprodotti sui dispositivi mobili anche con orientamento verticale e sono pertanto ottimizzati per la condivisione sui social media.

La nuova mirrorless Canon EOS M200 è compatibile con la gamma di obiettivi EF-M che include grandangoli, teleobiettivi e macro ed è possibile accedere a tutti gli obiettivi della gamma EOS tramite l’adattatore EF-EOS M. Si collega ai dispositivi smart tramite Bluetooth e Wi-Fi utilizzando l’app gratuita Canon Camera Connect (per iOS e Android) per scaricare, rivedere e condividere manualmente i propri contenuti preferiti. Facciamo notare che è perfino possibile mantenere una connessione costante a un dispositivo anche se la fotocamera è spenta, purché essa si trovi nella portata del Bluetooth.

Canon EOS M200 pesa solo 300 grammi (batteria e scheda di memoria incluse, è disponibile in bianco o nero, è rifinita da un motivo in pelle di alta qualità e si può personalizzare con una vasta gamma di cover colorate. Sarà disponibile a partire da ottobre anche su Amazon al prezzo suggerito di 630 euro in kit con l’obiettivo EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.