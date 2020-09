Amazon prende le distanze dalla Prime Bike e ne blocca la vendita

Siamo pronti a scommettere che in molti erano pronti ad acquistarla, ma dovranno attendere. La vendita della Prime Bike di Echelon è stata al momento interrotta. Amazon si è mossa per prendere la distanza tra il colosso ed Echelon Fitness, l’azienda che produce attrezzature per esercizi connessi, per l’appunto dietro Prime Bike. Ecco i fatti.

Ieri, la società di fitness ha annunciato che stava realizzando la “Prime Bike “, una versione ridotta della sua spin bike Connect Sport in stile Peloton, in collaborazione con il colosso dell’e-shop. Eppure, dall’oggi al domani, Amazon ha rilasciato una dichiarazione evidenziando che Echelon e Prime Bike non hanno nulla a che fare con il brand Amazon:

Questa bici non è un prodotto Amazon né è correlata ad Amazon Prime. Echelon non ha una partnership formale con Amazon. Stiamo lavorando con Echelon per chiarire questo aspetto nelle sue comunicazioni, interrompere la vendita del prodotto e cambiare il marchio del prodotto

Al momento, il comunicato stampa di Echelon che parlava della partnership tra Prime Bike e Amazon è stato ritirato. Ancora, la bici è contrassegnata come non più disponibile per la vendita e sono scomparsi tutti i possibili riferimenti ad Amazon.

Al momento non sembrano esserci comunicati da parte di Echelon.

