Microsoft Teams avrà stanze per sottogruppi di lavoro e riepiloghi automatici delle riunioni

Microsoft ha annunciato una serie di aggiornamenti per le riunioni su Microsoft Teams, inclusi layout personalizzati, stanze per sottogruppi di lavoro e riepiloghi automatici delle riunioni. Anche il numero massimo di persone che possono partecipare a una riunione si espanderà a 1.000 partecipanti entro la fine dell’anno, mentre Microsoft aumenterà la capacità di sola visualizzazione a 20.000 utenti.

La modalità Together, che Microsoft ha rivelato a luglio, porta i partecipanti alla riunione in uno spazio virtuale condiviso per far sì che l’utente si senta come seduto nella stessa stanza con tutti gli altri partecipanti alla riunione o in classe. Entro la fine dell’anno saranno disponibili più opzioni di location, tra cui un auditorium, una sala conferenze e una caffetteria. Inoltre, Microsoft sta impiegando le sue capacità di apprendimento automatico per ridimensionare e posizionare i partecipanti nei posti virtuali per un maggiore realismo.Inoltre, entro la fine dell’anno, i relatori potranno personalizzare i layout delle riunioni.

A partire dal prossimo mese, Microsoft supporterà le sale per sottogruppi di lavoro, che consentiranno ai partecipanti di dividersi in gruppi più piccoli. I relatori potranno fare annunci a tutte queste stanze, passare da una stanza all’altra o chiuderle e riportare tutti i partecipanti nella stanza riunioni principale.

ci saranno anche riepiloghi automatici, ossia una registrazione della riunione, una trascrizione, chat e file condivisi. I riepiloghi saranno disponibili in teams e dall’evento della riunione nel calendario di Outlook. Presto verranno anche archiviati in Microsoft 365 in modo da poterli condividere con persone che non erano presenti alla riunione.

Ci sono altri aggiornamenti in arrivo per i il client, tra cui una visualizzazione semplificata per le chiamate, una ricerca migliorata e un aumento dell’iscrizione massima al team da 5.000 a 25.000 persone.