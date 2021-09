Amazon Prime Video, le serie tv e i film di settembre

Il film originale di Amazon Prime Video Cenerentola arriverà il 3 settembre e sarà il primo grande titolo del mese di settembre per la televisione in streaming di Amazon.

Settembre, infatti, avrà il sapore di nuove serie tv originali, tanti film e show in esclusiva per Amazon Prime Video. Programmi che arricchiranno il catalogo a disposizione degli abbonati Prime portando alcuni titoli molto attesi dal pubblico, come la quarta stagione di Goliath, e alcune interessanti novità assolute, tra cui The Voyeurs, Le Bal Des Folles e Dinner Club.

Le novità di settembre

Cenerentola

Cenerentola, l’attesissimo musical scritto e diretto da Kay Cannon con cover di canzoni firmate da alcuni degli artisti musicali più popolari di sempre, conta su un cast di star che include Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, con Billy Porter e Pierce Brosnan. Audace rilettura in chiave musical della fiaba tradizionale con cui tutti siamo cresciuti,Cenerentola ha per protagonista un’ambiziosa giovane donna (Camila Cabello) con sogni più grandi del mondo in cui vive, ma che con l’aiuto di Fab G (Billy Porter) riuscirà a perseverare e infine a realizzare i suoi desideri. Dal 3 settembre in anteprima su Prime Video.

The voyeurs

Dopo essersi trasferita in un bellissimo loft nel centro di Montreal, una giovane coppia (Sydney Sweeney e Justice Smith) si interessa sempre più alla vita sessuale degli eccentrici vicini che vivono dell’altra parte della strada (Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo). Quella che inizialmente era solo innocente curiosità lentamente diventa un’ossessione malsana, quando i due scoprono che fra i vicini si sta consumando un tradimento. La tentazione e il desiderio li coinvolgeranno in un intreccio del tutto inaspettato tra le loro vite, con conseguenze mortali. Disponibile dal 10 settembre su Prime Video.

Goliath

Per la quarta e ultima stagione della serie di grande successo Amazon Original Goliath, il Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe Billy Bob Thornton torna a vestire i panni dell’avvocato Billy McBride. Al seguito di Patty (Nina Arianda), che ha preso un incarico in un prestigioso studio legale a San Francisco, Billy ritorna alle sue radici di avvocato. Insieme cercheranno di smantellare uno dei più grandi “Golia” d’America: l’industria degli oppioidi. Mentre Billy affronta il suo dolore cronico e Patty non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione di essere stata usata, la loro lealtà sarà messa alla prova, mettendo a rischio la loro collaborazione. In un mondo in cui il denaro può comprare tutto, persino la giustizia, dovranno rischiare tutto per fare ciò che è giusto. Oltre a Billy Bob Thornton e Nina Arianda fanno parte del cast di Goliath anche Tania Raymonde, Diana Hopper, Julie Brister, Bruce Dern, Brandon Scott, Jena Malone e J.K. Simmons.

Everybody’s Talking About Jamie

Ispirato a vicende reali, Everybody’s Talking About Jamie ha per protagonista Jamie New (Harwood), un adolescente di Sheffield, che sogna una vita sul palcoscenico. Mentre i suoi compagni di classe pianificano il loro futuro una volta terminata la scuola, Jamie immagina di rivelare la sua ambizione di diventare una drag queen, splendida e fiera. Dal 17 settembre su Prime Video.

Le Bal des Folles

Le Bal des Folles racconta la storia di Eugénie, una donna giovane, radiosa e piena di vita, che vive alla fine del XIX secolo. Da giovane Eugénie scopre di avere un potere speciale: può sentire i morti. Dopo che la sua famiglia scopre il suo segreto, viene portata all’ospedale La Pitié Salpétrière senza alcuna possibilità di sottrarsi al suo destino. L’ospedale è una clinica neurologica parigina diretta dal famoso professore e pioniere della neurologia Dr. Charcot, a cui vengono affidate donne con diagnosi di isteria, “pazzia”, egomania, epilessia e altri tipi di disturbi fisici o mentali. Dal 17 settembre su Prime Video.

Il giudizio

Andrea e Junior, padre e figlio adolescente, sono continuamente in attrito, le loro schermaglie e le profonde incomprensioni segnano quotidianamente il loro rapporto.

E’ il modello del nonno Ettore, detenuto in carcere, ad affascinare il ragazzo che rimprovera al proprio padre di essere un debole nei fatti della vita. Dal 20 settembre su Prime Video. Con la regia di Gianluca Mattei e Mario Sanzullo il cast del film vede protagonisti Fortunato Cerlino, Caterina Murino, Fabrizio Nevola, Tobia De Angelis e Sandra Ceccarelli.

Birds of Paradise

Birds of Paradise è basato sul romanzo di A.K. Small Bright Burning Stars. Protagonista è Kate Sanders, un’aspirante ballerina talentuosa e ambiziosa con modi da maschiaccio, che, avendo un basso reddito, riceve una borsa di studio per frequentare una prestigiosa scuola di danza classica a Parigi, in Francia. All’arrivo presso la durissima scuola di fama internazionale, la sua sicurezza e forza emotiva sono messe alla prova da una bella e misteriosa compagna di corso, Marine Durand, il cui fratello (e partner di danza) si è suicidato di recente.

Dinner Club

Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea con Carlo Cracco sono i protagonisti della nuova serie Amazon Original di produzione italiana Dinner Club, l’innovativo cooking travelogue in sei puntate che li vede impegnati in una serie di viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d’Italia. Lo show, prodotto da Banijay Italia, vedrà i sei attori con lo chef stellato Carlo Cracco viaggiare attraverso l’Italia alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie italiane e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari. Dal 24 settembre.

PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda

Dal 10 settembre, in esclusiva su Prime Video, il documentario sul PSG. Il Paris Saint-Germain, il club di maggior successo in Francia, è protagonista della docuserie Amazon Exclusive PSG Città delle luci, 50 anni di leggenda che con le sue due stagioni immerge gli spettatori nel cuore del club, durante il folle finale della stagione 2019/2020 e poi per tutta la stagione 20/21 ripercorrendo la storia del club della capitale francese attraverso i suoi giocatori attuali e le sue leggende del passato. Cinquant’anni di passione, avventura e ambizione. Uno sguardo unico e privilegiato sul club, seguendo giocatori, allenatori e tifosi nel cuore dell’azione durante le ultime due stagioni e il loro impegnativo viaggio nella Ligue 1 e nella UEFA Champions League.

Voltaire High

Serie tv drammatica, in otto episodi di produzione francese. Quando nel settembre 1963 il Voltaire diventa un liceo misto, e per la prima volta un gruppo di ragazze farà lezione insieme ai ragazzi, il mondo si ferma per un istante. Ci sono 11 ragazze e centinaia di ragazzi – è una rivoluzione. Ambientato in un liceo –luogo ideale per fuochi d’artificio ormonali – Voltaire High fa nuova luce su temi ancora attuali. Adulti e adolescenti entrano in contatto, non sempre trovando quello che stavano cercando, ma per lo più imparando a vivere insieme, nella quotidianità di un mondo che non ha ancora vissuto il ’68. Disponibile dal 10 settembre su Prime Video.

LuLa Rich

LulaRich è una docuserie in quattro episodi che racconta la storia di LuLaRoe. Conosciuta per i suoi leggings morbidi come il burro, la famigerata società di marketing multilivello è diventata virale promettendo alle giovani madri la salvezza tramite il lavoro da casa. Sfruttando il crescente potere dei social media, gli eccentrici fondatori di LuLaRoe hanno reclutato un esercito di rivenditori indipendenti per vendere i loro prodotti di abbigliamento sempre più bizzarri e difettosi. Attraverso interviste esclusive, questa serie svela come tutto è andato storto in modo spettacolarmente strano e comico.

Back to the rafters

A sei anni da Packed to the Rafters la famiglia protagonista della popolare serie australiana torna per un’ultima stagione in Back to the Rafters. Dave e Julie hanno creato una nuova vita in campagna con la figlia più giovane Ruby, e mentre tutti si riuniscono a Sydney per il loro 35esimo anniversario, la storia si ripete e le circostanze li costringono ancora una volta a stiparsi nella casa con 2 camere da letto di Ben. Che siano stipati sotto lo stesso tetto, o sparsi in diverse città, paesi o campagne, la stessa onestà, amore e risate li uniscono tutti e, anche se la vita è andata avanti, la famiglia è sempre lì. Dal 17 settembre su Prime Video.

Do, Re & Mi

Do, Re & Mi è una serie Amazon Original di animazione per bambini in età prescolare che ruota intorno alle avventure in musica di tre uccellini migliori amici a cui prestano le voci Kristen Bell, Jackie Tohn e Luke Youngblood. Simpatiche avventure e orecchiabili canzoni di tutti i generi accompagneranno i più piccoli alla scoperta di nuove melodie e suoni, a muoversi a tempo e a scoprire come la musica risolva ogni problema. Kristen Bell e Jackie Tohn sono anche executive producer con Michael Scharf e Ivan Askwith, oltre a Nicolas Atlan e Terry Kalagian di Gaumont. Do, Re & Mi è una produzione Amazon Studios e Gaumont per Amazon Prime Video e Amazon Kids+, in arrivo dal 17 settembre su Prime Video.

Savage X Fenty Show Vol. 3

Savage X Fenty Show Vol. 3 è il fashion show che svelerà l’ultima collezione Savage x Fenty dell’icona del mondo della musica e della moda Rihanna. Unendo moda, danza e musica in uno scenario iconico, Savage X Fenty Show Vol. 3 – di cui Rihanna è executive producer e creative director – mostrerà il nuovissimo assortimento di stili attraverso elementi scenici, illuminazione e riprese semplici ma di impatto. Rihanna è executive producer e creative director. Con l’uscita di questo Volume 3, la collezione Savage X Fenty Show Vol. 3 sarà disponibile per l’acquisto nell’Amazon Fashion store e sul sito Savage X Fenty. Dal 24 settembre su Prime Video.

NUOVI FILM IN ARRIVO

Banksy – L’arte della ribellione | 1 settembre

Il cavaliere oscuro | 1 settembre

Batman Returns | 1 settembre

Batman Forever | 1 settembre

Batman Begins | 1 settembre

Batman & Robin | 1 settembre

Batman | 1 settembre

Il cavaliere oscuro – Il ritorno | 1 settembre

The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro | 1 settembre

Grease – Brillantina | 1 settembre

I due carabinieri | 1 settembre

In viaggio con papà | 1 settembre

L’amore è eterno finchè dura | 1 settembre

Braven – Il coraggioso | 1 settembre

Compagni di scuola | 1 settembre

Borotalco | 1 settembre

Viaggi di nozze | 1 settembre

Bianco rosso e Verdone | 1 settembre

T2 Trainspotting | 2 settembre

Southpaw – L’ultima sfida | 2 settembre

Un’occasione da Dio | 3 settembre

Tuttapposto | 4 settembre

Marianne & Leonard: Parole D’Amore | 4 settembre

Elephant White | 7 settembre

Tomiris – Principessa guerriera | 9 settembre

Il giustiziere della notte | 9 settembre

Brooklyn’s Finest | 9 settembre

Il fidanzato di mia sorella | 10 settembre

Le nuove avventure di Aladino | 10 settembre

12 Soldiers | 11 settembre

Lupin III – Il castello di Cagliostro | 13 settembre

Lupin III – La leggenda dell’oro di Babilonia | 13 settembre

Lupin III – La pietra della saggezza | 13 settembre

Jurassic City | 13 settembre

Tutti Per Uma | 15 settembre

Puerto Escondido | 15 settembre

Super 8 | 15 settembre

Amnesia | 15 settembre

Camerieri | 15 settembre

Tutti gli uomini del deficiente | 15 settembre

The Putin Interviews | 15 settembre

Se mi vuoi bene | 18 settembre

Dolittle | 19 settembre

Chain of Command | 20 settembre

Wildlife | 21 settembre

Run with the Hunted | 23 settembre

Fuga dal matrimonio | 23 settembre

Sicario | 24 settembre

The Ramen Girl | 28 settembre

Playmobil | 30 settembre

NUOVE SERIE IN ARRIVO

E.R. – Medici in prima linea – Le quindici stagioni | 1 settembre

Transformers: Prime – La prima stagione | 1 settembre

Winx Club – Ottava stagione | 1 settembre

Fear the Walking Dead – Sesta stagione | 5 settembre

Grey’s Anatomy – Sedicesima stagione | 6 settembre

44 gatti – Le due stagioni | 11 settembre

FILM IN SCADENZA

Sonic – Il film | 9 settembre

Ti presento Sofia | 30 settembre

SERIE IN SCADENZA

Fargo – dalla prima alla terza stagione | 8 settembre

Bones – le dodici stagioni | 14 settembre

Scopri tutti i film e le serie in scadenza su Prime Video.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+