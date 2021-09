L’istantanea Polaroid Now+ ora con Bluetooth

Polaroid Now+ è l’evoluzione della macchina fotografica analogica istantanea per altro recensita dalla nostra redazione che viene ora potenziata da alcuni strumenti e funzionalità per stimolare la fantasia e realizzare fotografie più uniche che rare. «Sono molto entusiasta del nuovo modello Now+, per la qualità delle foto e per il suo elegante design» spiega Oskar Smolokowski, Presidente di Polaroid. «Per la prima volta abbiamo integrato anche filtri fisici nella confezione, che consentono di sperimentare nuove forme di creatività, con o senza app».

Una delle novità infatti è proprio questa: grazie all’implementazione della tecnologia Bluetooth, è possibile collegarla allo smartphone tramite l’app Polaroid mobile (disponibile per iOS e Android) che permette di scegliere tra diverse funzionalità quali il light painting, la doppia esposizione, il modo manuale, ma anche la nuova modalità “priorità di diaframmi” e quella “supporto treppiede”, strumenti che permettono ai creativi di “giocare” con la profondità di campo e le lunghe esposizioni.

Dal punto di vista del design, Polaroid Now+ mantiene le linee fluide e morbide della classica versione Now, ma introduce una nuova colorazione, il Blue Gray, che si affianca alle varianti standard bianca e nera. Come dicevamo la fotocamera è dotata anche di un kit che comprende cinque filtri fisici (con custodia per il trasporto inclusa) da agganciare all’obiettivo della fotocamera: Red Vignette, Starburst, Blue Filter, Orange Filter e Yellow Filter traminte i quali si potrà saturare il colore delle foto, aumentare il contrasto o aggiungere nuovi effetti. A tal proposito è stato integrato il sensore di luce della fotocamera nell’obiettivo per migliorare le prestazioni dei diversi filtri.

Polaroid Now+ è un passo avanti rispetto alla “punta-e-scatta” Polaroid Now presentata nel 2020 anche perché, oltre alle caratteristiche principali come l’autofocus, il flash dinamico e l’autoscatto, è dotata anche del supporto per treppiede. Questa fotocamera rappresenta il secondo prodotto di punta dell’azienda per il 2021, dopo il lancio della fotocamera Polaroid Go e delle pellicole dedicate lo scorso aprile: è disponibile da oggi sul sito ufficiale al prezzo di 149,99 euro e da domenica 19 settembre sarà in vendita anche presso i rivenditori fisici autorizzati.