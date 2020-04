Amazon Prime Video, tutte le novità di aprile 2020

Film, serie tv, nuove stagioni di serie attese e da non perdere arricchiranno il catalogo della televisione in streaming di Amazon nel mese di aprile. Un catalogo che non scontenterà gli abbonati e che si arricchisce in un momento di emergenza sanitaria per il Coronavirus in cui Amazon Prime apre una finestra gratuita sui contenuti dedicati alle famiglie e ai bambini a tutti i clienti Amazon (in questo articolo tutte le informazioni su questa iniziativa di tv in streaming gratuita).

Arriva Tales From The Loop, una nuova serie Amazon Original, che sarà disponibile a partire dal 3 aprile.

Tales from the Loop narra le storie di una cittadina e di tutti coloro che vivono sotto il “Loop” una macchina costruita per esplorare i misteri dell’universo rendendo possibili cose che fino a quel momento erano concepibili solo per la fantascienza. Il cast della serie annovera Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Town), Paul Schneider (Parks and Recreation), Daniel Zolghardi (Eighth Grade), Duncan Joiner (Waco) and Jonathan Pryce (The Two Popes, Game of Thrones).

Tales from the Loop è prodotta da Fox21 Television Studios e dagli Amazon Studios, in collaborazione con 6th & Idaho e Indio Studio ed è stata creata da Nathaniel Halpern, che ha sceneggiato gli otto episodi e ha svolto il ruolo di produttore esecutivo.

I fan di Bosh saranno felici del ritorno sullo schermo – previsto per il 17 aprile 2020 – di Titus Welliver, che vestirà ancora una volta i panni del detective creato dalla penna di Michael Connelly, questa volta con i capelli più bianchi e sempre senza baffi.

La serie è composta da episodi della durata di un’ora e conta nel cast Titus Welliver (Lost) nei panni del Detective della Omicidi Harry Bosch, Jamie Hector (The Wire) nel ruolo del Detective Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) nei panni della Tenente Grace Billets, Madison Lintz (The Walking Dead) nel ruolo di Maddie Bosch e Lance Reddick (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) nel ruolo del Capo Irvin Irving.

Nei dieci episodi della sesta stagione, dopo che un fisico medico viene assassinato e il materiale radioattivo potenzialmente mortale che portava con sé scompare, Bosch si ritrova al centro di un complesso caso tra un omicidio, una caotica indagine federale e una catastrofica minaccia alla città di Los Angeles – la città a cui ha giurato servizio e protezione.

Aprile sarà anche il mese in cui arriveranno tanti altri contenuti su Amazon Prime Video:

Serie TV

Castle – tutte le 8 stagioni già disponibili

Scandal – la settima stagione dal 27 Marzo

Sword Art Online: Alicization – la seconda parte della seconda stagione a partire dal 26 Aprile (un episodio a settimana in versione originale e sottotitolata)

Film e documentari

Jexi – dall’1 Aprile

Iron Sky: The Coming Race – dal 6 Aprile

Non Succede, Ma Se Succede… – dal 10 Aprile

Selah And The Spades – dal 17 Aprile

Dora e la Città Perduta – dal 22 Aprile

