Sony WF-XB700, gli auricolari senza fili che puntano molto sui bassi

Al fianco a WH-CH710N, cuffie con ANC e super batteria, Sony ha appena presentato i suoi ultimi auricolari true wireless WF-XB700, che nonostante la fascia di prezzo economica, puntano molto sui bassi.

La società promette un suono “potente” e “incisivo” grazie ai driver da 12 mm, mentre per l’autonomia il produttore assicura fino a nove ore con una singola carica, con altre nove ore di riproduzione con la batteria della custodia inclusa. È un po’ insolito vedere una custodia di ricarica che contiene solo una carica completa aggiuntiva, ma è comunque in grado di portare a 18 ore complessive la riproduzione. Inoltre, c’è una funzione per farti andare veloce se hai poca energia. Inoltre, con soli 10 minuti di ricarica, l’utente sarà in grado di arrivare fino ad un’ora di autonomia.

Anche il design del WF-XB700 è particolare. Invece di avere una forma principalmente ovale, o di un guscio rettangolare più grande come il modello WF-1000XM3, Sony ha optato per una costruzione “Tri-hold” che secondo il produttore porta una maggiore ergonomica e un maggior comfort. Con una forma più sagomata, i buds colpiscono le orecchie in tre punti, elemento che aiuterà a mantenerli ben saldi in sede.

Al momento non ci sono notizie sulla disponibilità e le prime spedizioni, ma Sony afferma che il modello WF-XB700 sarà disponibile al pre-ordine entro questo mese nelle opzioni di colore nero e blu. Avranno un costo di listino di 130 dollari, dunque una valida opzione per la fascia media.