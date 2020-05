Il fratello di Pablo Escobar vende iPhone 11 Pro in oro a 499 dollari

Non è una novità che il fratello di Pablo Escobar, Roberto Escobar, abbia lanciato sul mercato diversi smartphone, e neppure che abbia annunciato una causa contro Apple. Ovviamente si è sempre trattato di terminali di altri brand, ricoperti semplicemente da una patina dorata, rimarcati con il marchio Escobar. Adesso, sul sito è apparso anche iPhone 11 Pro, alla modica cifra di 499 dollari.

Inizialmente, alcuni reviewer come Marques Brownlee, hanno sottolineato che Escobar Inc vendeva il Samsung Galaxy Fold, semplicemente ricoprendolo con una pellicola della società, peraltro segnalando che la maggior parte degli ordini non venivano mai consegnato. Ora Escobar Inc ha una nuova offerta: iPhone 11 Pro a 499 dollari.

In un annuncio di oggi, la società ha dichiarato di vendere una serie limitata di iPhone 11 Pro “precedentemente danneggiati”, con uno storage di 256 GB. I terminali sono stati riparati e “placcati in oro”. Ricordiamo che nel caso dell’Escobar Fold 2 (aka il Galaxy Fold) di cui Brownlee ha avuto fatto una recensione, la doratura è più simile a un adesivo di alluminio.

Tornando ad iPhone, presumibilmente, i telefoni verranno spediti con accessori Apple originali, “come cavo, caricabatterie e cuffie”. Escobar Inc ha inciso il suo logo sul retro e, se il telefono dovesse effettivamente arrivare a casa, l’utente si ritroverà anche una “lussuosa scatola di legno”.

Sulla pagina ufficiale, ecco come viene pubblicizzato il terminale:

Lo smartphone UFFICIALE ESCOBAR GOLD 11 PRO è il vero telefono APPLE KILLER. Riposa in pace Apple, Pablo vince sempre. Questo è un telefono incredibile, a un prezzo competitivo. QUESTO è un IPHONE 11 PRO ORIGINALE CHE È STATO PLACCATO IN ORO 24K. SPEDIZIONE GRATUITA IN TUTTO IL MONDO! FUNZIONA IN TUTTO IL MONDO SU TUTTE LE RETI. SBLOCCATO.

Ovviamente, vi invitiamo a tenere in considerazione il fatto che molti redattori hanno dichiarato che i terminali non vengono effettivamente inviati, se non a pochi letti. Tuttavia, alcune persone potrebbero scommettere sulla possibilità di ottenere iPhone 11 Pro a soli 499 dollari, invece che sborsare il prezzo del listino originale, che in USA ricordiamo essere di 999 dollari, mentre in Italia è di 1.189 euro.