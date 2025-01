Amazon apre il Negozio di San Valentino, idee regalo per tutti

Pubblicità

Manca meno di un mese alla festa degli innamorati e trovare il regalo giusto per il proprio partner non sempre è così scontato. Se siete a corto di idee potete dare un’occhiata al negozio che Amazon ha aperto per l’occasione, all’interno del quale non trovate soltanto il regalo da impacchettare ma anche ad alcune idee utili per organizzare al meglio una cenetta intima.

Come cercare

Nella pagina sono infatti presenti diverse sottosezioni che permettono di separare i regali per Lui da quelli per Lei, quelli necessari per mettere in piedi una cenetta di San Valentino coi fiocchi, un’area speciale dedicata ai biglietti di auguri, una ai gioielli, infine un’altra alle decorazioni.

Per facilitare la selezione Amazon mette a disposizione anche dei filtri con cui è possibile ad esempio raggruppare i regali per donna, per uomo oppure quelli in offerta e smistare profumi, peluche, intimo e via dicendo.

Si può anche aggiungere un filtro per rintracciare soltanto i prodotti personalizzabili, molto utile per chi vuole regalare qualcosa di unico e speciale. Attraverso i pulsanti è inoltre possibile organizzare i prodotti per fascia di prezzo, andando così a spulciare soltanto quelli al di sotto di 10, 25, 50, 100 o 200 €.

In alternativa, lasciando l’impostazione predefinita, si potranno consultare tutti i prodotti disponibili senza restrizioni sul prezzo.

Il negozio

Per accedere alla nuova vetrina San Valentino di Amazon cliccate qui.

Non ho trovato nulla: cosa faccio?

Non dimenticatevi che in casi estremi potete fare affidamento al buono regalo, sempre efficace perché permette di presentare una carta regalo con una confezione a tema, lasciando libera scelta al destinatario su come investire l’ammontare del buono. Vi basta cliccare qui e scegliere quello che fa più al caso vostro: c’è sia l’opzione con cofanetto “di cuore d’oro” (con importo minimo di 30 €), sia vari modelli che si possono stampare oppure direttamente le versioni in digitale (con importo minimo di 1€), molto utili se non c’è più tempo per farsi recapitare quello fisico.