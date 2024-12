Hub USB-C Orico ad un prezzo che non ci credete, 5,99 €

Pubblicità Con gli ultimi Mac rilasciati da Apple, si sa, la connettività di serie non è ai massimi livelli. Spesso e volentieri occorre fare riferimento a Hub esterni per poter ampliare le porte del dispositivo. Se ne cercate uno economico ma davvero molto, molto economico, allora andata su Amazon dove potete comprare questo “4-in-1” di Orico a solo 5,99€ Questo accesso a questo incredibile prezzo presenta l’opportunità di avere a portata di mano un moltiplicatore di porte. Da una USB-C ricaverete due USB-C e due USB-A, una configurazione buona per collegare tanti dispositivi anche non recentissimi come appunto quelli con cavi USB-A e nello stesso tempo occupare il minor numero di porte possibili. Questo Hub ha anche principali caratteristiche è il supporto alla ricarica PD, che grazie ad un input da 100 W consente di ricaricare gli ultimi Macbook della Mela praticamente alla massima velocità, senza perdere questa opportunità quando il dock è collegato al notebook. Il produttore di questo hub è Orico, un grande marchio in questo settore. Lo pagate solo 5,99 €, un prezzo irrisorio

Offerte Speciali iPhone 15 torna a solo 691 euro e costa 280 € meno di iPhone 16 Si allarga lo sconto su iPhone 15. Oggi lo comprate a solo 699 €, vicino al minimo storico con un risparmio di ben 280€ su iPhone 16

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.