Amazon, tre nuovi progetti per la produzione di energia rinnovabile negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Amazon ha annunciato tre nuovi progetti per la produzione di energia rinnovabile negli Stati Uniti e nel Regno Unito a sostegno dell’impegno assunto dalla società di utilizzo di energia rinnovabile nella misura dell’80% entro il 2024 e nella misura del 100% entro il 2030 perseguendo in quello che definisce come obiettivo ultimo un livello di emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2040.

L’ultimo progetto per la produzione di energia rinnovabile è stato intrapreso da Amazon in Europa, nella penisola di Kintyre in Scozia ed presentato come il contratto aziendale di acquisto di energia eolica (power purchase agreement, PPA) di più ampia portata che sia mai stato stipulato nel Regno Unito. Al suo completamento, il nuovo Parco eolico di Amazon offrirà una capacità produttiva aggiuntiva di energia rinnovabile di 50 megawatt (MW) e si prevede che genererà 168.000 megawattora (MWh) di energia pulita all’anno, un quantitativo sufficiente ad alimentare 46.000 abitazioni nel Regno Unito.

I progetti per centrali solari più recenti di Amazon negli Stati Uniti saranno ubicati nella contea di Warren nella Carolina del Nord e nella contea di Prince George in Virginia. La loro capacità ammonta complessivamente a 215 MW e dovrebbero generare 500.997 MWh di energia all’anno. È il secondo progetto per la produzione di energia rinnovabile di Amazon nello Stato della Carolina del Nord e l’ottavo progetto per la produzione di energia rinnovabile nel Commonwealth della Virginia.

Una volta ultimati, i tre nuovi progetti per la produzione di energia eolica e solare rinnovabile di Amazon, che dovrebbero divenire operativi entro il 2021, forniranno 265 MW di capacità di produzione di energia rinnovabile aggiuntiva per alimentare i centri dati Amazon Web Services della società che supportano Amazon e milioni di clienti di AWS a livello mondiale.

Ad oggi Amazon ha lanciato 18 progetti per la produzione su larga scala di energia eolica e solare rinnovabile con una capacità di produzione di energia rinnovabile di oltre 1.600 MW che forniranno più di 4,6 milioni di MWh di energia pulita all’anno, un quantitativo di energia sufficiente ad alimentare 368.000 abitazioni negli Stati Uniti. Amazon ha inoltre installato pannelli solari su più di 50 tetti di centri di disbrigo degli ordini e centri di smistamento in diverse regioni del mondo con una capacità di produzione di energia rinnovabile di 98 MW che forniscono 130.000 MWh di energia pulita all’anno.