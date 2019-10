Arrivano i nuovi smartphone Motorola: One macro, moto g8 plus e moto e6 play

Motorola presenta la nuova linea di smartphone, questa volta formata da un trio con caratteristiche differenti. Si tratta di One macro, moto g8 plus e moto e6 play. Ecco foto, prezzi e caratteristiche tecniche.

One Macro

One Macro è caratterizzato da un design elegante, in due differenti sfumature di colore, Space Blue o l’intenso Ultra Violet. Il display propone una risoluzione HD+ da 6,2 pollici, dunque molto ampio per esibire al meglio i propri scatti. Al suo interno è dotato di 64 GB di ROM e 4 GB di RAM per permettere un multitasking senza interruzioni. A far girare il terminale è il processore MediaTek Helio P70.

Caratteristica principale, come suggerisce lo stesso nome del dispositivo, è la fotocamera Macro Vision, che permette di mettere a fuoco a 2 cm dal soggetto, quindi 5 volte più da vicino rispetto a un normale obiettivo.

Oltre alla fotocamera dedicata Macro Vision, il dispositivo è dotato di una fotocamera principale e di un sensore intelligente di profondità. Non manca l’autofocus laser che può mettere a fuoco il soggetto in una frazione di secondo. Ad alimentare il terminale una batteria da 4000 mAh che offre autonomia fino a 2 giorni.

moto g8 plus

Il top della gamma di questo particolare tris di smartphone è il modello moto g8 plus, che ha l’obiettivo di portare su dispositivi di fascia media le caratteristiche premium più richieste dai consumatori, come fotocamera all’avanguardia, audio di qualità e una batteria di lunga durata.

moto g8 plus offre la migliore esperienza fotografica mai vista su un modello moto g, con un sistema di fotocamere intelligente Quad Pixel, quattro volte più sensibile in caso di scarsa illuminazione. Gode di una fotocamera principale da 48 megapixel con Night Vision, di un un sensore di profondità e di una cam dedicata ultragrandangolare a 117 gradi, che permette di riprendere video orientati in orizzontale impugnando il telefono in verticale.

Per gli amanti deii selfie, lo smartphone è dotato anche di una fotocamera frontale da 25 megapixel.

Il terminale è equipaggiato anche da un display Max Vision FHD+ da 6,3 pollici in formato 19:9, ideale per vedere i film , mentre i doppi altoparlanti stereo Dolby producono un suono con bassi del 50% più profondi. La batteria da 4.000 mAh raggiunge 40 ore di autonomia, e grazie alla tecnologia TurboPower viene velocizzata la ricarica, con la possibilità di ottenere fino a 8 ore di autonomia in soli 15 minuti di ricarica.

Anche lo spazio non manca sul nuovo moto g8 plus con 64 GB di ROM e 4 GB di RAM, mentre la CPU a bordo è la Snapdragon 665.

Il software a bordo è il Moto Experiences basato su Android 9 Pie. Sarà disponibile nelle colorazioni Cosmic Blue o Crystal Pink.

moto e6 play

Moto e6 play è un terminale dal prezzo accessibile, che però non rinuncia ad un un lettore di impronte digitali collocato nella parte posteriore, coadiuvato anche dalla tecnologia per il riconoscimento del volto. Dotato di un processore MediaTek MT6739, propone 2 GB di RAM, 32 GB di ROM, espandibili fino a 256 GB grazie all’espansione di memoria microSD.

La camera posteriore è da 13 megapixel, mentre la batteria da 3.000 mAh garantisce un’autonomia prolungata con una singola ricarica. Propone un display Max Vision HD+ da 5,5 pollici, e sarà disponibile nelle sfumature Steel Black e Ocean Blue.

Prezzi e disponibilità

moto g8 plus sarà disponibile in Italia da novembre a partire da 269,99 euro, mentre motorola one macro sarà disponibile da novembre a partire da 209,99 euro. Il più economico della compagnia è il moto e6 play, da novembre in Italia a partire da 119,99 euro.

I tre modelli annunciati oggi hanno inclusa nella confezione di vendita una cover protettiva in silicone per una protezione efficace del tuo smartphone fin dal momento dell’acquisto.