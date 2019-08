Xiaomi MIJIA Smart, il nuovo aspirapolvere robot con tecnologia Laser pronto al debutto

Il panorama degli aspirapolvere robot è pronto ad ad accogliere un nuovo esponente d’eccezione, questa volta appartenente all’ecosistema Mijia. Xiaomi ha lanciato una versione migliorata del suo robot aspirapolvere intelligente MIJIA, dotato di un sistema di rilevamento laser, scarico indipendente, spazzolatura e rastrellamento separati. Prende il nome di Xiaomi MIJIA Smart, e propone tre diverse modalità di pulizia, ad un prezzo che – al cambio – è di 250 dollari circa.

La nuova versione viene fornita con tre modalità di pulizia, potendo spazzolare e rastrellare insieme, limitarsi a spazzolare o solo a rastrellare. E’ possibile, però, che per utilizzarle insieme debba essere necessario acquistare accessori extra.

La versione standard del robot sarà fornita di un contenitore da 55 ml e di un serbatoio per l’acqua 2 in 1. La modalità Mopping richiede un serbatoio d’acqua da 550 ml, con accessori che dovranno essere acquistati separatamente.

MIJIA Smart Robot ottimizza il percorso di pulizia per simulare quella manuale e ripete la pulizia grazie a un sistema a due vie. E’ dotato di un serbatoio e di una pompa dell’acqua che controllano elettronicamente l’uscita dell’acqua, fornendo una pressione sufficiente per evitare blocchi; in più, il dispositivo può anche rilevare il livello dell’acqua e non attivarsi per proteggere il pavimento in legno.

L’aspirapolvere robot MIJIA è dotato di motore giapponese senza spazzole, con un design del condotto dell’aria regolabile e una potenza di aspirazione di 2100 Pa. Naturalmente, non manca anche il supporto alla tecnologia Laser Detect System (LDS).

Il dispositivo, come riporta anche gizmochina, supporta anche il controllo via app per visualizzare lo stato e il percorso di pulizia in tempo reale e offre la possibilità di pianificare la pulizia e impostare un percorso predefinito. Al termine della prima pulizia, l’aspirapolvere MIJIA Smart Robot identificherà automaticamente la stanza e la salverà per una migliore pulizia in futuro. Potrà unire anche le stanze, dividerle ed effettuare partizioni della mappa.

La capacità della batteria non è stata rivelata ma la sua autonomia è stimata in 110 minuti, il che si traduce approssimativamente nella pulizia di una stanza di 180 metri quadri; con batteria scarica, il robot aspirapolvere torna automaticamente alla dock.

Il prodotto è disponibile alla vendita da oggi 16 agosto ad un prezzo di 1799 yuan, che al cambio corrispondono a circa 227 euro.

Se siete alla ricerca di un aspirapolvere connesso, che funzioni anche con Google Home, il nostro consiglio è di dare uno sguardo al Roborock Xiaomi.