Anche l’app Gmail ora supporta la modalità scura di iOS

Google ha rilasciato la nuova versione dell’app Gmail per iPhone e iPad. La principale novità dell’ultima release è la possibilità di utilizzare il tema di sistema configurato per impostazione predefinita (che è possibile cambiare in qualunque momento andando in Impostazioni > Schermo e luminosità e scegliendo tra “Chiaro” e “Scuro”).

Google aveva annunciato il supporto per la modalità dark a settembre dello scorso anno ma finora questa funzionalità non era stata attivata. Ora è possibile cambiare il tema dall’app con un tap sull’icona con le lineette (in alto a sinistra) che richiama il menu, selezionando la voce “Impostazioni”, da qui “Tema” e scegliendo fra tre opzioni: “Predefinito di sistema“(il tema si adatta a quello impostato nel sistema), “Chiaro” e “Scuro”.

Come sempre l’app Gmail per iPhone e iPad supporta le notifiche in tempo reale, account multipli e la possibilità di eseguire ricerche in tutta la posta. È possibile annullare l’invio di messaggi, Leggere i messaggi con conversazioni organizzate in thread, rispondere agli inviti di Google Calendar direttamente dall’app, archiviare, etichettare, aggiungere a Speciali o eliminare i messaggi e segnalare lo spam per tenere in ordine la casella di posta. Dalla precedente release è stato aggiunta la possibilità di allegare documenti dall’app File di iOS.

L’app Gmail richiede iOS 12.0 o versioni successive; è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 298,3 MB e si scarica gratis dall’App Store. Su iOS dalle Preferenze dell’app si puà scegliere tra tema “Chiaro” e “Scuro”; non è ovviamente presente l’opzione “”Predefinito di sistema“ (il dark mode è una funzione specifica di iOS 13).