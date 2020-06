Anche watchOS 7 aggiunge la gestione dello stato batteria Apple Watch

Iniziano ad emergere, pian piano, dettagli sempre più profondi sui prossimi sistemi operativi di Apple, presentati durante il keynote di apertura della WWDC 2020 dei giorni scorsi. E’ il turno di watchOS 7, che come iOS, offrirà all’utente la funzione per la gestione dello stato batteria su Apple Watch.

Proprio come su iPhone, gli utenti di Apple Watch potranno controllare i dati sullo stato della batteria grazie a watchOS 7. La capacità massima di una batteria è del 100% quando è nuova e questo livello diminuisce man mano che la batteria si esaurisce. Un livello inferiore indica che la batteria dell’Apple Watch non durerà come quando era nuova.

Ecco come Apple descrive i dati sullo stato della batteria:

Le batterie Apple Watch, come tutte le batterie ricaricabili, sono componenti di consumo che diventano meno efficaci con l’avanzare dell’età. Questa è una misura della capacità della batteria rispetto a quando era nuova. Una capacità inferiore può comportare meno ore di utilizzo tra una ricarica e l’altra.

Su iPhone, come evidenzia anche 9to5mac, Apple riduce le prestazioni quando la capacità massima viene ridotta al di sotto delle prestazioni ottimali, per evitare arresti imprevisti, ma non sappiamo ancora se watchOS 7 farà lo stesso con Apple Watch.

Ricordiamo il clamore che suscitò la scoperta, da parte degli utenti, della riduzione delle prestazioni dell’iPhone, quando lo stato batteria non poteva più assicurare prestazioni di picco. La questione portò Apple a scusarsi per la mancanza di trasparenza, offrendo a tutti gli utenti il cambio batteria a prezzi vantaggiosi.

Per tutte le novità su watchOS 7 vi rimandiamo direttamente a questo link.