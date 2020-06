Instagram consentirà ai creatori di vendere i prodotti nell’app

A partire dal prossimo mese, precisamente dal 9 di luglio, Instagram consentirà ai creatori di vendere prodotti direttamente nell’app. Oggi, la piattaforma ha annunciato nuovi requisiti di idoneità per il commercio, che espandono l’accesso a Instagram Shopping a più aziende, inclusi i creatori.

I requisiti aggiornati entreranno in vigore il 9 luglio e si applicheranno a tutti i paesi in cui è supportato Instagram Shopping. Gli account dei creatori dovranno dimostrare affidabilità ed essere supportati da una presenza autentica e consolidata, che può voler dire “includere il mantenimento di una base di follower sufficiente”. Instagram non ha specificato il numero dei follower per essere qualificati alla vendita. I creatori dovranno anche taggare i prodotti su Instagram da un singolo sito Web di loro proprietà, sito dal quale vendono, così da risultare maggiormente sicuri e affidabili.

Instagram ha lavorato per rendere lo shopping una pietra miliare della sua esperienza da anni. Ha introdotto per la prima volta i tag di acquisto nel 2016 e nel 2018 ha integrato una funzione di acquisto nelle Storie e nella scheda Esplora. Già nel 2019, celebrità e influencer avevano accesso alle funzionalità di shopping di Instagram. Ma fino ad ora, i creatori di Instagram sono stati in gran parte esclusi dall’esperienza di acquisto: YouTube ha permesso ai creatori negli Stati Uniti di vendere merci dal 2018. Ed allora, ha senso che anche Instagram faccia lo stesso con i creatori.