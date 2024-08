I monopattini offroad ANGWATT a partire da 599 €

Pubblicità

Se volete un monopattino elettrico, ma non uno qualunque, allora date un’occhiata alle offerte in corso in questo momento: due modelli del marchio ANGWATT infatti si possono comprare in sconto e a differenza dei monopattini tradizionali, questi hanno una struttura e delle ruote appositamente progettate per farvi viaggiare in sicurezza anche sulle strade più difficili. Continuate a leggere per saperne di più e scoprire le differenze tra uno e l’altro.

Qui intanto vi elenchiamo quelle in comune:

Entrambi sorreggono fino a 200 Kg di peso;

di peso; Hanno una batteria che promette dai 65 agli 85 chilometri percorribili con una sola carica;

che promette dai 65 agli 85 chilometri percorribili con una sola carica; Usano pneumatici senza camera d’aria (tubeless), quindi anti-foratura;

(tubeless), quindi anti-foratura; La struttura principale è costruita principalmente in ferro e alluminio ;

; Montano freni a disco su entrambe le ruote e sono gestiti elettronicamente;

su entrambe le ruote e sono gestiti elettronicamente; Presentano frecce direzionali al posteriore.

Adesso invece vi parliamo delle caratteristiche principali di ciascuno.

ANGWATT CS1

Questo monopattino usa un motore da 1.000 Watt che può spingerlo anche su salite con una pendenza massima di 30° e lo fa viaggiare a un massimo di 55 chilometri orari.

Pesa circa 30 kg, le ruote sono da 11 pollici e la batteria, da 48 V, si ricarica completamente in circa 8 ore.

Può essere ripiegato per essere trasportato più facilmente: da chiuso misura intorno ai 132 x 68 x 60 centimetri.

Con l’offerta attuale lo pagate 599 €.

ANGWATT X1

Questo monopattino usa invece due motori per una potenza complessiva di 3.600 Watt che possono spingerlo anche su salite con una pendenza massima di 35° e lo fanno viaggiare a un massimo di 70 chilometri orari.

Pesa circa 36 kg, le ruote sono da 10 pollici e la batteria, da 60 V, si ricarica completamente in circa 5-6 ore.

Può essere ripiegato per essere trasportato più facilmente: da chiuso misura intorno ai 127 x 68 x 49 centimetri.

Con l’offerta attuale lo pagate 1.099 €.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto allora sappiate che:

ANGWATT CS1 normalmente costa 999 € ma in questo momento potete comprarlo in sconto a 599 €

normalmente costa 999 € ma in questo momento potete comprarlo in sconto a 599 € ANGWATT X1 invece generalmente costa 1.599 € ma al momento la promozione lo sconta a 1.099 €

Eventualmente potete dare un’occhiata anche agli altri monopattini in sconto in queste ore accedendo direttamente alla pagina dell’offerta generale.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.