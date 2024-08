LG ThinQ ON è un hub per la smart home con l’Intelligenza Artificiale

Pubblicità

In occasione di IFA 2024, la fiera di elettronica di consumo che si terrà a Berlino dal 6 al 10 settembre, LG Electronics (LG) presenterà LG ThinQ ON, un hub per smart home dotato di Intelligenza Artificiale (IA) “Affectionate”.

Già introdotto in occasione del CES 2024, il concetto di IA Affectionate fa riferimento alla capacità dell’IA del produttore di comportarsi in maniera “empatica” verso le persone, agendo insieme ai dispositivi tecnologici della casa per offrire comfort e un’esperienza utente personalizzata.

LG ThinQ ON è un dispositivo certificato Matter compatibile con una vasta gamma di elettrodomestici e dispositivi Internet of Things (IoT) del produttore e di altri brand.

LG spiega che frazie all’IA Affectionate, ThinQ ON apprende in modo continuo dalle tendenze d’uso più diffuse e da quelle dei suoi utilizzatori, promettendo un’esperienza personalizzata che pone le basi per il raggiungimento della vision “Zero Labor Home”, vale a dire un’abitazione in cui l’incombenza della gestione della casa è interamente in capo alla tecnologia.

ThinQ ON è un dispositivo cilindrico di colore neutro, compatto e leggero, che può essere integrato in qualsiasi ambiente e facile da configurare.

È possibile controllare i propri elettrodomestici con IA attraverso i comandi vocali usando il linguaggio naturale. Usando i comandi vocali è possibile configurare routine e modificare quasi tutte le impostazioni degli elettrodomestici e dei dispositivi IoT presenti in casa.

Oltre a comprendere il linguaggio naturale, l’hub di LG riesce a comprendere il contesto della conversazione e a determinare le preferenze di utilizzo di ciascun dispositivo.

ThinQ ON monitora autonomamente l’ecosistema della smart home, informando gli utenti quando un’attività si è conclusa (per esempio quando la lavatrice ha terminato il ciclo di lavaggio) o se è stata rilevata qualche criticità.

Sono supportate diverse opzioni di connettività di rete tra cui Wi-Fi e Thread e il dispositivo dotato di un processore con IA che secondo il produttore è scalabile in futuro attraverso l’integrazione di nuove tecnologie.

Ricordiamo a che a luglio di quest’anno LG ha acquisito Athom, azienda specializzata nel settore delle piattaforme per la smart home. Lo smart hub di punta di Athom, Homey Pro, può connettersi a oltre 50.000 dispositivi, mentre l’app store di Homey contiene circa 1.000 applicazioni che permettono di connettere e controllare i dispositivi di numerosi brand. Con questa acquisizione, LG riferisce di voler ampliare la gamma di marchi e dispositivi supportati da ThinQ ON.

ThinQ ON utilizza funzionalità di sicurezza LG Shield, per proteggere i dati degli utenti, dalla fase di raccolta e archiviazione alla fase utilizzo. Questa tecnologia cripta i dati e li archivia in modo sicuro in un server separato. Le modifiche ai dati vengono effettuate all’interno di un ambiente sicuro, impedendo a terze parti di intervenire sul codice operativo e garantendo la sicurezza degli utenti. Il prezzo di LG ThinQ ON non è stato annunciato; ne dovremo sapere di più in occasione dell’IFA di Berlino (dal 6 al 10 settembre).

All’inizio di questo mese, LG ha annunciato he aumenterà gli investimenti dedicati alle startup specializzate in Intelligenza ArtificialeAI e deep technology attraverso un investimento di 10 milioni di dollari nel fondo da 130 milioni di dollari “Alpha Intelligence Fund” siglato AIF, costituito da SBVA, cui LG parteciperà in qualità di key limited partner.