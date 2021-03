Network Toolbox è la cassetta degli attrezzi per le reti su Mac

Gli sviluppatori tedeschi di Creating Your App, hanno annunciato la disponibilità di Network Toolbox, una raccolta di utility per Mac che sarà apprezzata da chi si occupa di configurazione e gestione reti. Network Toolbox è un insieme di strumenti che consentono di effettuare verifiche di vario tipo su reti private o pubbliche, individuare problematiche di sicurezza e configurazioni inappropriate.

L’app in questione offre 40 strumenti legati alle reti, espandendo funzionalità già disponibili nell’app per iOS dello stesso sviluppatore con tool che è possibile avere solo su Mac. È possibile ottenere dettagli su reti pubbliche e private, scandagliare la rete, richiamare vari comandi da Terminale, strumenti per analizzare ed esplorare la rete.

Molti strumenti sono in realtà integrati già di serie in macOS, ma l’app in questione è comoda perché permette di avere tutto da un unico punto di riferimento. L’app è di semplice uso anche per i meno esperti, include strumenti per la scansione delle reti Wi-Fi, per effettuare il port scanning per verificare le porte “in ascolto” e richieste di contatto da altri nodi della rete, scanner per connessioni Bonjour, UPnP e Bluetooth.

Non manca la possibilità di usare Telnet, FTP, SFTP, Terminale SSH e tenere conto di connessioni SMB (Windows), strumenti per Ping, Traceroute grafico, Whois, DNS e Reverse DNS, database dei MAC Addeess e calcolo IP, strumenti per controllare l’uso della memoria del Mac, il tipo di CPU, dettagli sul sistema operativo e cookie del dispositivo. Il Terminale integrato supporta emulazione XTerm/ANSI e sono presenti strumenti per la codifica/decodifica di vari formati, inclusi Base64, MD5, SHA.

Gli sviluppatori riferiscono che Network Toolbox non è un semplice porting dell’app per iPad eseguito con la tecnologia Catalyst e che l’app per Mac è più completa e complessa.

Network Toolbox 1.0.7 richiede macOS 10.15 o seguenti, “pesa” 50,7MB e può essere acquistato da questa pagina di Mac App Store al prezzo di 54,99 euro. Tutti gli articoli di macitynet dedicati a Internet e Reti sono disponibili da questo collegamento, invece per tutte le notizie che parlano di Mac si parte da questa pagina.