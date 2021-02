AOC P2, i monitor per ogni esigenza di lavoro e gioco

AOC amplia il suo portafoglio di display professionali della serie P2 con tre nuovi modelli: U32P2 da 31,5″ (80 cm) con risoluzione UHD 4K (3.840 x 2.160 pixel), Q32P2 da 31,5″ con QHD (2.560 x 1.440 pixel) e U28P2A da 28” (71,1 cm), anche questo con risoluzione UHD 4K.

Questi monitor offrono un ampio schermo, supporto regolabile in altezza con opzione di orientamento verticale e un hub USB integrato. Il asupporto Adaptive-Sync permette di sincronizzare la frequenza dei fotogrammi della scheda grafica alla frequenza di aggiornamento del monitor, eliminando lo sluttering e il tearing. I nuovi display P2 da 31,5″ di AOC sono già disponibili in Europa, mentre il modello da 28″ sarà disponibile a partire da aprile.

La serie P2 di AOC rappresenta l’offerta del marchio dedicata a professionisti. Disponibili in diverse dimensioni (da 22″, 24″, 27″, 28″, 32″ e 34″), la maggior parte dei monitor della serie P2 sono dotati di pannelli IPS, che migliorano la precisione del colore e offrono ampi angoli di visualizzazione. I display sono inoltre dotati di supporti ergonomici e connettività flessibile, con alcuni modelli che presentano anche porte USB-C.

Il modello U32P2 da 31,5″ è dotato di un pannello VA ad alto contrasto (3000:1) con risoluzione nativa 3.840 x 2.160 pixel, che offre ampi angoli di visione (178°). L’ampiezza del display lo rende perfetto anche per le attività di editing digitale (119% sRGB, 88% copertura AdobeRGB). Con un tempo di risposta di 4 ms GtG, la reattività dei pixel è molto veloce, mentre il supporto Adaptive-Sync elimina qualsiasi problema di tearing. Le specifiche di U32P2 lo rendono adatto anche per il gaming.

Questo monitor ha un aspetto elegante con un design senza cornice sui 3 lati, che nasconde le cornici interne quando il display è spento. È compatibile anche con il supporto VESA-P2 di AOC, che consente di collegare facilmente un mini-PC come un Intel NUC direttamente al monitor, creando un sistema all-in-one autonomo. Il modello U32P2 è dotato anche di due speaker da 3W, possibilità di montaggio VESA 100 e dispone di due porte HDMI 2.0 e una connessione DisplayPort 1.2.

Il modello Q32P2 da 31,5″ utilizza un pannello IPS vivido e preciso dal punto di vista del colore (102% sRGB, copertura AdobeRGB al 75%) con ampi angoli di visualizzazione (178°). La profondità di colore da 10 bit permette di visualizzare 1,07 miliardi di colori. La risoluzione nativa del pannello è 2.560 x 1.440 pixel, con una frequenza di aggiornamento di 75 Hz e un tempo di risposta di 4 ms GtG.

L’aumento della frequenza di aggiornamento consente una fluidità e una nitidezza maggiori, ad esempio quando le immagini sono in movimento, oppure durante lo scorrimento di un feed di social media o di un documento, o durante lo spostamento di finestre. Quando si visualizza un contenuto 3D con framerate variabili, il display può far corrispondere la propria frequenza di aggiornamento con il numero di fotogrammi della GPU e, in questo modo, lo stuttering e il tearing vengono eliminati.

Q32P2 è dotato di cornici sottili, due speaker da 3W e possibilità di montaggio VESA 100 per installazioni alternative ed è compatibile anche con il supporto VESA-P2 di AOC. Questo modello offre anche due ingressi HDMI 1.4 e un ingresso DisplayPort 1.2 per collegarlo a più dispositivi.

Adatto per scrivanie più piccole, il modello U28P2A da 28″ vanta un pannello IPS accurato dal punto di vista del colore (120% sRGB, 89% AdobeRGB) e può visualizzare 1,07 miliardi di colori. Grazie alla densità di pixel di 158ppi, le immagini su U28P2A sono estremamente nitide. Al pari dei suoi fratelli più grandi, U28P2A presenta uno stand ergonomico, la compatibilità VESA-P2 di AOC, il supporto Adaptive-Sync ed è dotato di due speaker da 3W.

Con regolazioni ergonomiche complete (altezza 150 mm, girevole a -180°/+180°, ampia gamma di inclinazione e modalità pivot), altoparlanti integrati e un hub USB 3.2 a 4 porte, questi modelli sono molto efficienti. La modalità Low Blue Light riduce le lunghezze d’onda blu potenzialmente dannose per un uso confortevole al buio, mentre la tecnologia Flicker-Free elimina lo sfarfallio utilizzando la corrente diretta anziché PWM per regolare la luminosità.

I nuovi monitor AOC serie P2 modello Q32P2 e U32P2 sono disponibili con prezzi di listino di 309 euro e 439euro, rispettivamente. AOC U28P2A sarà disponibile da aprile 2021 con un prezzo di listino di 379 euro.

