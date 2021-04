Apple Pencil e AirPods terza generazione attesi il 20 aprile

Dal punto di vista delle anticipazioni l’arrivo di Apple Pencil di terza generazione era già stato indicato nel mese di marzo: il mese scorso il keynote non c’è stato, e ora un altro leaker suggerisce che il nuovo stilo di Cupertino potrebbe essere presentato nel prossimo evento programmato per il 20 aprile, insieme agli AirPods 3.

Per il momento Apple continua a proporre Apple Pencil di prima generazione per iPad economico e iPad mini, mentre quello di seconda generazione funziona solo per la gamma iPad Pro ed è stato introdotto nel 2018. Nonostante le segnalazioni multiple sul possibile modello indicato in arrivo, inclusa una fotografia che riportiamo in questo articolo, si sa davvero poco su novità e nuove funzioni.

La cosa certa è che nella foto è mostrata una Apple Pencil di terza generazione con una punta di dimensioni più grandi, soprattutto per la parte che va a inserirsi nello stilo. Un dettaglio che lascia presumere più contatti e forse anche più sensori per nuove funzioni, ma si tratta solo di congetture.

Risulta invece evidente il passaggio dal bianco opaco attuale, a una colorazione bianca più lucida. Tutto il resto sembra invariato, incluso un lato più appiattito per assicurare l’aggancio magnetico a iPad Pro e per la ricarica.

Lo stesso leaker, che si firma UnclePan, infine indica il possibile arrivo di AirPods 3 sempre nell’evento del 20 aprile, ma il più attendibile analista Ming Chi Kuo ha già anticipato che i nuovi auricolari si vedranno solo nel terzo trimestre. Così per il momento il candidato ideale sembra essere Apple Pencil di terza generazione, visto che per il 20 aprile è attesa l’introduzione di un nuovo iPad Pro 2021 con nuovo tipo di display mini LED.

Tutte le novità che Apple potrebbe presentare nel keynote del 20 aprile è in questo articolo.