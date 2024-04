Bending Spoons inarrestabile compra StreamYard

Dopo aver acquisito Evernote e il social MeetUp, ora Bending Spoons compra StreamYard. Il nome dello sviluppatore Bending Spoons cominciò a circolare oltre la cerchia degli addetti ai lavori ancora prima del Covid e dell’app Immuni: dalla fondazione la società continua a crescere a ritmo impressionante, raccogliendo maggiori capitali e soprattutto tramite una serie di acquisizioni importanti.

Lo sviluppatore di Milano non solo punta a Vimeo, ma ora fa sul serio nello streaming globale. StreamYard con sede a Londra è specializzata in tecnologie streaming: offre strumenti e una piattaforma completa per trasmettere in contemporanea su web e ovunque, tutti i social inclusi, sia registrazioni che eventi in diretta dal vivo.

StreamYard conta oltre 60 milioni di trasmissioni in streaming e registrazioni già creati sulla propria piattaforma. Tecnologie e strumenti sono disponibili sia per singoli utenti privati, fino a scalare per l’impiego in azienda e società di qualsiasi dimensione.

Nel lunghissimo elenco dei clienti StreamYard spiccano i nomi dei più importanti colossi tra cui Amazon, Disney, Google, IBM, LinkedIn, Microsoft, Nvidia, Salesforce e altri ancora, Nazioni Unite incluse. Le tecnologie streaming hanno un ruolo cruciale per media e comunicazione a ogni livello ed è prevedibile che la loro importanza crescerà ancora in futuro.

«Apprezziamo tutto ciò che il team di StreamYard ha costruito e siamo pronti a mettere le nostre competenze e tecnologie al servizio di questi prodotti verso nuovi traguardi», commenta così l’ultima importante acquisizione Luca Ferrari, co-fondatore e CEO di Bending Spoons.

Ricordiamo che nel mese di marzo tutto il mondo riportò la notizia di Bending Spoons in trattative per comprare la nota piattaforma video Vimeo, società con valore stimato di circa 800 milioni di dollari.

Anche se l’operazione attuale di StreamYard sembra suggerire la possibile fine delle trattative per Vimeo, in realtà non è così secondo alcuni osservatori riportati da Milano Finanza. Sembra infatti che gli incontri tra Bending Spoons e Vimeo stiano proseguendo bene, ma anche che si tratta di una operazione complessa che potrebbe richiedere tempo.