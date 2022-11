Bending Spoons, lo sviluppatore di Milano compra Evernote

Lo sviluppatore Bending Spoons con sede a Milano, celebre per l’app Immuni della pandemia, compra Evernote, storica app di produttività e piattaforma cloud per prendere appunti, note, creare documenti che risultano tutti sincronizzati e disponibili su ogni dispositivo dell’utente.

Lo sviluppatore italiano conta su un nutrito portfolio di app in svariate categorie che contano complessivamente mezzo miliardo di utenti nel mondo. Si tratta di un colpo importante per lo studio di sviluppo di Milano che, pur avendo raggiunto successo e fama con i propri software, con l’acquisizione di Evernote amplia ulteriormente bacino di utenti e reputazione globale.

Secondo i dati nel comunicato di acquisizione Evernote porta in Bending Spoons un flusso di ricavi ricorrenti di 100 milioni di dollari, milioni di utenti (numero non precisato) e circa 11 miliardi di note create con le app multipiattafforma Evernote.

Il portfolio Bending Spoons si arricchisce così di un nome storico della produttività mobile e non solo, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione basata sulla piattaforma, per aumentare l’utilità e la portata di Evernote. Ian Small, CEO di Evernote, annuncia lavori in corso e test per l’editing in collaborazione tra più utenti su uno stesso documento, oltre che l’imminente lancio dell’integrazione con il calendario di Office 365. Funzioni senz’altro utili ma che esistono da tempo altrove.

Fino a pochi anni fa Evernote era tra le app di produttività più famose e apprezzate sia su iPhone che su Android. Anche se Evernote conta ancora su una platea di utenti rimasti fedeli, fama e successo si sono ridimensionati nel corso degli anni. Questo è avvenuto man mano che le funzioni offerte da Evernote, un tempo esclusive e all’avanguardia, sono state raggiunte e anche superate da Google Docs, Apple iCloud, Microsoft Office 365 e altri ancora.

Bisognerà vedere se innovazione e gestione Bending Spoons riusciranno a rilanciare Evernote fino agli antichi fasti o in nuove direzioni. Le prospettive sembrano buone «Questa acquisizione strategica significa che ci saranno ampi miglioramenti accelerati tra i nostri team, offerte professionali, personali e gratuite, che è una notizia fantastica per gli amanti di Evernote ovunque» dichiara il Ceo di Evernote.

