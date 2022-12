Apple segna +34% negli auricolari grazie ad AirPods Pro 2

Le vendite sostenute di AirPods Pro 2 (qui la recensione di macitynet) hanno aiutato Apple a incrementare la sua quota di mercato nel segmento degli auricolari senza fili nel terzo trimestre 2022, secondo un nuovo rapporto di mercato. Apple ha sostanzialmente aumentato il suo vantaggio sul resto del mercato durante il terzo trimestre, considerando che il secondo classificato Samsung ha visto le sue spedizioni di Galaxy Buds diminuire del 25%.

Canalys ha aperto il rapporto riferendo che il mercato di cuffie e auricolari senza fili, siglati TWS, nel suo complesso è cresciuto del 6%, mentre indica che gli altoparlanti intelligenti sono diminuiti in popolarità.

Secondo le ultime stime, il mercato globale dell’audio smart ha subito il suo secondo calo consecutivo nel terzo trimestre del 2022, con spedizioni in calo del 4% a 113,6 milioni di unità. I dispositivi True Wireless, invece, rimangono gli unici nella categoria a mostrare un aumento, con una crescita del 6% a 76,9 milioni di unità nel trimestre di riferimento.

La società ha affermato che Apple ha ulteriormente aumentato la sua quota di mercato, a spese di Samsung e Xiaomi. Apple (incluso il marchio Beats) ha difeso la sua posizione di leadership con il lancio di AirPods Pro di seconda generazione, che ha portato a un aumento del 34% delle spedizioni e a una quota di mercato del 31%. Samsung (compresi i dispositivi Harman) ha raggiunto il secondo posto, ma le sue spedizioni sono diminuite del 15% nonostante il lancio di Galaxy Buds2 Pro.

Counterpoint ha affermato che i marchi audio premium hanno faticato a mantenere le loro posizioni e hanno dovuto tagliare i prezzi per riuscire a restare in piedi. Nel terzo trimestre del 2022, i marchi incentrati sull’audio, come Sony, Jabra e JBL, hanno utilizzato sconti aggressivi attraverso i diversi canali per mantenere alti i livelli delle spedizioni.

Trovate tutte le novità di AirPods Pro 2 di Apple direttamente a questo indirizzo, mentre se volete leggere la nostra recensione vi invitiamo a cliccare su questo indirizzo.