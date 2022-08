Samsung svela Galaxy Watch 5, 5 Pro e Buds 2 Pro

Al fianco dei due nuovi terminali pieghevoli, Z Fold 4 e Flip 4, Samsung presenta anche i nuovi indossabili: si tratta di due smartwatch, Galaxy Watch 5 e 5 Pro, insieme agli auricolari True Wireless Buds Pro 2.

Galaxy Watch 5 è l’ammiraglia entry-level, e si affianca al modello Pro, pensato per essere una versione premium rivolta agli appassionati di outdoor. Nessuno dei due ha l’iconica cornice rotante fisica di Samsung, anche se entrambi hanno una lunetta touch più sottile. Per gli appassionati di cornici fisiche, Galaxy Watch 4 Classic rimarrà un’opzione di fascia media da scegliere tra Watch 5 e il modello Pro.

Galaxy Watch 5 a sinistra, Galaxy Watch 5 Pro a destraIl nuovo Galaxy Watch 5 è disponibile nei formati da 40 e 44 mm, mentre il Pro è disponibile in nell’unica dimensione da 45 mm. Tutti i modelli sono alimentati dallo stesso processore Exynos W920 da 1,18 GHz, con 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. La gamma Galaxy Watch 5 ha anche una versione migliorata del sensore BioActive 3 in 1 introdotto per la prima volta in Galaxy Watch 4, che offre ECG, frequenza cardiaca e analisi della composizione corporea.

Samsung afferma che il sensore migliorato aggiunge funzionalità di monitoraggio del sonno più avanzate in Watch 5, incluso il coaching del sonno personalizzato. C’è anche GPS integrato, possibilità di pagamenti contactless, opzione LTE, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi. Entrambi gli orologi sono, inoltre, dotati di resistenza alla polvere e all’acqua fino a 5 ATM con certificazione IP68.

La novità di questa versione è un sensore di temperatura corporea. Doug Wegener, responsabile dei dispositivi indossabili e degli accessori di Samsung Electronics America, ha dichiarato a The Verge che il sensore di temperatura sarà di aiuto per il monitoraggio del sonno, ma per ora è tutto. Secondo Wegener, l’aggiunta del sensore aveva lo scopo di dare agli sviluppatori più opzioni nella progettazione di nuove funzionalità di salute e benessere. E’ un po’ quello che potrebbe accadere su Apple Watch 8 visto l’ultimo brevetto depositato da Apple.

Galaxy Watch 5 ProGalaxy Watch 5 ha una batteria più grande del 13%: una batteria da 284 mAh è presente nell’orologio standard da 40 mm, mentre il modello da 44 mm beneficerà di una batteria da 410 mAh. Invece il modello Pro ha una batteria da 590 mAh ancora più grande che dovrebbe consentire un funzionamento per 80 ore, o 20 ore in caso di utilizzo continuo del GPS.

Galaxy Watch 5 da 40 mm è disponibile in grafite, oro rosa e argento con cinturino viola. La versione da 44 mm è disponibile in grafite, zaffiro e argento. L’orologio in versione Pro, invece, è disponibile in titanio nero o grigio.

Galaxy Watch 5 parte da 329 euro, e si acquista già su Amazon direttamente a questo indirizzo, mentre il modello Pro si acquista a 549 euro direttamente da qui.

Galaxy Buds 2 Pro

Galaxy Buds 2 Pro è un miglioramento del precedente modello. Il costruttore afferma che i nuovi auricolari supportano la riproduzione audio a 24 bit tramite Bluetooth, se si usa un telefono Samsung. I Buds 2 Pro sono il 15% più piccoli degli originali Buds Pro, e Samsung ha anche ampliato la griglia di sfiato per consentire un flusso d’aria aggiuntivo per raggiungere le orecchie e ridurre i fastidii durante l’uso prolungato.

Tra le funzioni che eredita dal precedente modello, quella che consente a Galaxy Buds 2 Pro di passare automaticamente da un dispositivo Samsung all’altro, ma sfortunatamente non ha il supporto multipunto, quindi non si potranno abbinare a due sorgenti audio contemporaneamente.

Samsung afferma che Buds 2 Pro può ora ottenere una riproduzione audio hi-fi a 24 bit, ma se abbinate ad uno smartphone con One UI 4.0 o versioni successive. Ancora, la società afferma di aver migliorato l’audio su ogni fronte. A livello di connettività, Buds 2 Pro sono dotati di Bluetooth 5.3 e sono pronti per l’audio LE.

La durata della batteria è valutata fino a cinque ore di riproduzione con ANC acceso, che salgono a 8 in caso di disattivazione della cancellazione attiva del rumore. Con la custodia, poi, si ottiene un totale di 20 ore (ANC abilitato) o 30 ore se lo si spegne. Buds 2 Pro sono classificati IPX7 per la resistenza all’acqua e al sudore. Si acquistano su Amazon a 229 euro.