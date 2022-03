iPad Pro 2022 arriva in autunno con M2 e MagSafe

Una versione rinnovata di iPad Pro 2022 arriverà probabilmente in autunno, integrando, tra le altre cose il chip di prossima generazione Apple M2. A riferirlo è il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter settimanale “PowerOn”, anticipando il lancio del nuovo iPad Pro tra settembre e novembre 2022.

In una precedente indiscrezione, Gurman aveva riferito che quest’anno Apple ha in programma una “gamma di prodotti sfrenata “, la più ampia dalla sua storia, e tra i prodotti che dovrebbero arrivare prima della fine dell’anno c’è anche un nuovo iPad Pro.

Le ultime versioni di iPad Pro sono state presentate a marzo 2016, giugno 2017, ottobre 2018, marzo 2020 e aprile 2021, con una nuova versione presentata di media tra 13 e 16 mesi. Le aspettative di Gurman sembrano suggerire per quest’anno un intervallo temporale più lungo rispetto al solito, con un lancio che potrebbe avvenire fino a 19 mesi dopo l’attuale modello; iPad Pro 2021 potrebbe diventare quindi l’iPad Pro più longevo di sempre.

Nelle settimane passate sono circolate varie voci sui futuri iPad Pro; Gurman ritiene possibile l’arrivo di un iPad Pro 2022 con SoC Apple M2 e ricarica MagSafe e quindi la ricarica wireless.

Per quanto riguarda il processore M2, Apple potrebbe sfruttare una variante con CPU 8-core come l’attuale M1 ma con migliorie dal punto di vista della velocità e dell’efficienza energetica grazie alla tecnologia a 4 nanometri offerta da TSMC. Si vocifera anche di migliore sul versante GPU, con il SoC che passerebbe da una GPU 8-core a 9/10 core, rispetto ai 7/8 core degli attuali M1. Altri voci da prendere con cautela riferiscono di retro tutto in vetro e dell’adozione dei mini-LED anche su iPad Pro da 11″.

Secondo altre anticipazioni ancora invece il retro sarà in metallo ma con un grande logo Apple rivestito in vetro per la ricarica wireless. Infine secondo l’attendibile Ming hi Kuo Apple quest’anno non introdurrà nuovi dispositivi con schermi mini LED, ma solo aggiornamenti di modelli già esistenti, in questo caso quindi solo iPad Pro 2022 12,9″ avrà schermo mini LED, mentre il modello da 11″ dovrebbe continuare a impiegare un pannello LED.